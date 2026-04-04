Un soldado estadounidense desaparecido en Irán y diálogo por la paz al borde del colapso

Un soldado estadounidense permanece desaparecido, presumiblemente en territorio iraní, tras el derribo de un caza, en un incidente que, según el presidente Donald Trump, no afectará a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, según informaron los mediadores a The Wall Street Journal, los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Washington y Teherán se encuentran en un “punto muerto”.

Dos aviones estadounidenses

Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro se encuentra desaparecido supuestamente en territorio iraní, lo que ha desatado una búsqueda frenética.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.

Hermetismo en la Casa Blanca

Ni el Pentágono ni el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos han dado mayor información sobre los incidentes.

Asimismo, el mandatario republicano ha mantenido el hermetismo y negó que el derribo del caza estadounidense por las fuerzas iraníes afectara las negociaciones con Teherán, según dijo en una entrevista con la cadena NBC News.

Alto el fuego “en punto muerto”

Los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”, según informaron los mediadores a The Wall Street Journal.

Según le explicaron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos “son inaceptables”.

Hezbollah contra la ocupación israelí

La rama política del grupo chií Hezbollah alertó de que el plan israelí de ocupar el sur del Líbano supone una amenaza “grave” para el país, y llamó al Estado y a otros actores libaneses a que se movilicen para ayudar a contenerla.

El llamado se produjo después de que Israel confirmara esta semana sus intenciones de controlar la franja libanesa que va desde la frontera de facto entre ambos países hasta el río Litani, lo que representa el 8% del territorio del Líbano.

Ataques de Irán

Una persona resultó herida tras el ataque con un misil balístico iraní que descargó munición de racimo en el centro de Israel,ƒ informaron en la madrugada de este sábado.

La víctima es un hombre de 79 años que fue alcanzado “por el impacto de restos que trasladó la onda expansiva de un misil con munición de racimo en Kiryat Ata, cerca de Haifa”, informó el servicio de emergencia Magen David Adom (MDA).

Aumentar el gasto en defensa

Trump propuso aumentar el gasto en defensa para el próximo año fiscal hasta llegar a la cifra récord de $1.5 billones de dólares, a cambio de recortar en programas sociales, según consta en la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca.

La propuesta generó rechazo incluso entre legisladores del propio partido de Trump. El senador republicano John Curtis adelantó que no aprobará fondos adicionales destinados a la operación militar en Irán sin que el Legislativo evalúe una declaración de guerra.

Bajas estadounidenses

El Pentágono reveló detalles de la operación Furia Épica contra Irán que se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos, que no incluye a las personas a bordo de los aviones siniestrados.

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