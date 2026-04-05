Dos paramédicos de Maimonides quedan fuera de servicio tras un atropello mortal en Brooklyn

Dos técnicos de emergencias del Hospital Maimonides fueron suspendidos luego de que el conductor de una ambulancia arrollara y matara a una mujer de Brooklyn la madrugada del jueves y se diera a la fuga, informaron los funcionarios del hospital y la policía.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue identificada como Cherry Cayetano Sobel, de 44 años; fue arrollada aproximadamente a las 6:40 de la mañana cuando el vehículo giraba hacia la izquierda hacia Ocean Avenue desde Avenue O en Midwood.

NEW DETAILS: A woman who was hit and killed in Midwood has been identified as 44-year-old Cherry Cayetano Sobel. New information is raising serious questions about how it all happened.



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La víctima sufrió heridas graves tras la embestida de la ambulancia y el conductor escapó del lugar de los hechos, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Asimismo, un testigo llamó al 911 y Sobel fue llevada de urgencia al Hospital Maimonides, donde fue declarada muerta.

El representante del hospital, Sam Miller, manifestó que “la familia Maimonides está devastada por esta trágica pérdida”, añadiendo que los paramédicos involucrados han sido suspendidos a la espera de los resultados de las pesquisas policiales.

Los funcionarios no realizaron detenciones al respecto. Sobel vivía alrededor de una milla al norte del sitio donde fue atropellada mortalmente, según las autoridades.

Ocean Avenue ha sido por mucho tiempo un lugar muy peligroso para los transeúntes, informó Gothamist.

En febrero de este año, un hombre mayor, de 71 años, quedó en estado crítico luego de que un automóvil lo atropellara y se diera a la fuga en la intersección de Ocean Avenue y Avenue S.

En 2023, Ocean Avenue fue incluida entre los corredores prioritarios del Departamento de Transporte para las mejoras de seguridad del programa Visión Cero, después de que cuatro peatones murieran y 24 resultaran heridos en accidentes ocurridos en esa vía entre 2017 y 2021.

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