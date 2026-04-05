Jonathan Majors sufrió una caída durante el rodaje de su nueva película

El actor Jonathan Majors y otro actor sufrieron una caída por una ventana en el set de su película de regreso. La película en la que participa Majors es producida por la empresa de medios de comunicación de derecha The Daily Wire, cofundada por el comentarista conservador Ben Shapiro.

En un video obtenido por Deadline, se puede ver a Majors y a su compañero actor JC Kilcoyne saltando hacia atrás contra una ventana sin soporte que cedió. Los actores cayeron de una altura de dos metros y sufrieron heridas leves. Según se informó, Kilcoyne necesitó puntos de sutura en las manos.

Según se informó, este incidente es uno de los motivos por los que el sindicato Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE) convocó una huelga contra la producción a finales del mes pasado, alegando problemas de seguridad y otras cuestiones laborales previos a este suceso.

“Los productores están buscando activamente personal de reemplazo. Se recomienda a todos los miembros de IATSE que no crucen el piquete”, publicó el sindicato en las redes sociales.

Jonathan Majors dijo a TMZ que se encontraba bien tras el accidente. “Estoy bien. Me alegró estar en el set y ayudar a contar la historia. Agradezco a quienquiera que esté pendiente de mí, del elenco y del equipo por nuestra seguridad. ¡Va a ser una gran película y estoy deseando que los fans la vean!”.

De acuerdo con TMZ, la causa del accidente fue la inercia. “Los actores ensayaron esta escena —y otras acrobacias— durante meses, pero no salió según lo previsto”, dijo la publicación.

Esta película es producida también por Bonfire Legend de Dallas Sonnier, empresa que emitió un comunicado a Variety. “La caída de los actores fue más corta que las fallidas carreras cinematográficas de los ahora representantes sindicales”.

Sonnier dijo a TMZ que la producción contaba con todo su personal hasta la semana pasada, cuando se tuvo que reemplazar el 15% de la plantilla. “Los sindicatos empezaron a ‘hacer huelga’ ilegítimamente y a presionar a miembros específicos del equipo para que se retiraran”.

Esta película marca el regreso de Majors a la actuación desde su condena en 2023. Majors fue declarado culpable de dos cargos de agresión y acoso menores contra su exnovia, Grace Jabbari. El actor evitó la cárcel, pero fue condenado en abril de 2024 a un programa de prevención de la violencia doméstica de un año de duración.

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