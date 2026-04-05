Madre de Texas es acusada de obligar a su hijo de 3 años a someterse a cirugías innecesarias

Una investigación liderada por la Oficina del Sheriff del Condado de Tarrant ha culminado en el arresto de Kaitlyn Rose Laura, una mujer de 31 años acusada de inventar un complejo historial clínico para obligar a su hijo de tres años a someterse a procedimientos médicos invasivos y peligrosos.

Las autoridades describieron el caso como un patrón sistemático de abuso médico infantil, donde el menor fue sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo la colocación de sondas de alimentación, sin tener ninguna necesidad real de ellas.

El sheriff Bill Waybourn, en declaraciones recogidas por NBC Dallas-Fort Worth, calificó los actos de Laura como “absolutamente repugnantes”, señalando que la mujer torturó al menor de forma intencionada.

Laura enfrenta ahora cargos graves por lesiones a un menor y agresión con arma mortal. Según la investigación, la mujer utilizó sus conocimientos previos en el sector de la salud domiciliaria para manipular a los facultativos y evadir las sospechas del sistema durante meses.

El engaño quirúrgico

De acuerdo con la declaración jurada de arresto obtenida por medios locales, el “vía crucis” médico del niño comenzó bajo premisas falsas. Laura aseguró a los médicos del Cook Children’s Medical Center que su hijo había dejado de ingerir sólidos y que arrastraba secuelas de un parto traumático que requirió oxígeno y medicación intensiva.

Sin embargo, una auditoría posterior de los registros reales desmintió categóricamente estas afirmaciones.

La insistencia de la madre fue tal que, en mayo de 2025, logró que se le insertara quirúrgicamente una sonda de gastrostomía (G-tube). A pesar de las alternativas propuestas por los especialistas, los registros indican que Laura se mostró “extremadamente reacia” a cualquier opción que no fuera la cirugía.

Poco después, el niño fue readmitido por presuntas fallas en el dispositivo, momento en el que el personal del hospital comenzó a sospechar de un posible maltrato al observar discrepancias entre los reportes de la madre y el comportamiento real del menor.

Cámaras ocultas

El caso dio un giro cuando el hospital decidió trasladar al menor a una habitación con videovigilancia. Las grabaciones, según los investigadores, mostraron contradicciones entre lo que la madre reportaba y el comportamiento real del niño.

Mientras Laura afirmaba que su hijo rechazaba alimentos, los videos no registraron tal situación. Además, el personal médico señaló que insistía en medicarlo sin necesidad y en mantenerlo en condiciones hospitalarias restrictivas.

El expediente indica que hubo múltiples reportes a los Servicios de Protección Infantil sin que se retirara al menor del hogar en un primer momento. Incluso una maestra alertó en 2025 que el niño no presentaba los problemas descritos por su madre y que su desarrollo era normal.

No fue hasta febrero de 2026 cuando el menor fue finalmente separado de su familia, después de que Laura solicitara procedimientos aún más invasivos sin justificación médica.

Desde entonces, el niño ha vivido en un hogar de acogida, donde, según la declaración jurada, se alimenta con normalidad y no requiere dispositivos médicos.

Recaudaciones y entorno familiar

Los investigadores también detectaron campañas de recaudación de fondos en línea impulsadas por Laura, en las que describía condiciones médicas graves que, según especialistas, no estaban respaldadas por diagnósticos reales.

El esposo de la acusada declaró a las autoridades que desconocía muchas de las decisiones médicas tomadas por ella, incluyendo solicitudes de tratamientos avanzados.

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