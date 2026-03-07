Anciano de 82 años tenía 41,000 imágenes de pornografía infantil: acusación en NJ

John Cocco, anciano de 82 años, fue acusado en Nueva Jersey de posesión de más de 41,000 imágenes de abuso sexual infantil.

El sospechoso se entregó a la policía tras ser acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. Los detectives fueron alertados después de que la fiscalía recibiera un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y en Peligro sobre una persona que estaba subiendo archivos de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Los investigadores afirman haber encontrado 41,446 imágenes y 103 videos de material de abuso sexual infantil en los dispositivos electrónicos de Cocco, residente de Washington Township, informó la fiscalía en un comunicado.

Deberá comparecer ante el tribunal el 9 de abril, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Gloucester, indicó Fox News. La pena máxima por posesión de material de abuso sexual infantil en segundo grado es de 10 años en una prisión estatal.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

El mes pasado Anthony E. Morrison (42) fue arrestado en Albany (NY) y acusado como sospechoso de promover un acto sexual infantil y por poseer material de esa naturaleza. Previamente Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue detenido bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

También el mes pasado dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En agosto de ese año un oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York fue acusado de haber fingido ser un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda