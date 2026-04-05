Pepsi retiró su patrocinio del festival Wireless tras contratación de Kanye West

La elección de Kanye West como parte del festival Wireless en Reino Unido ha causado rechazo. En medio de las críticas por la participación del rapero, Pepsi decidió retirar su patrocinio del evento musical, previsto para celebrarse en Finsbury Park, en el norte de Londres, entre el 10 y el 12 de julio.

Pepsi anunció su decisión en un comunicado, pero no especificó la razón por la cual decidió retirar su patrocinio del evento, en el cual se promovía el anuncio “Pepsi presents Wireless”.

La elección de Kanye West como cabeza del cartel del festival Wireless de Reino Unido ha traído mucha indignación y rechazo debido a la simpatía que el artista mostró en el pasado por el antisemitismo y el racismo. Kanye West causó polémica hace unos años por sus posturas antisemitas, pero el punto más álgido llegó el año pasado cuando se declaró fan de Adolf Hitler, responsable del genocidio de casi seis millones de judíos mientras estaba al mando de la Alemania nazi durante la primera mitad del siglo XX.

West lanzó una canción titulada “Heil Hitler”, unos meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. En enero de este año, el artista se disculpó públicamente y responsabilizó de su comportamiento a una lesión cerebral causada por un accidente de tránsito que derivó en un diagnóstico de trastorno bipolar, el cual lo llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

Primer ministro critica la participación de Kanye West en Wireless

Es por este comportamiento que se ha rechazado su participación en el festival. A las críticas se sumó el primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que es “preocupante” la participación del rapero en este festival de larga trayectoria.

“El antisemitismo en cualquiera de sus formas es aborrecible y debe afrontarse con claridad y firmeza dondequiera que aparezca. Todos tienen la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde las personas judías se sientan seguras y protegidas”, expresó Starmer en declaraciones publicadas por el periódico The Sun.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, a través de su portavoz, rechazó la participación de West debido a su historial con el antisemitismo. “Tenemos claro que los comentarios y acciones pasadas de este artista son ofensivos e inapropiados, y simplemente no reflejan los valores de Londres. Esta fue una decisión tomada por los organizadores del festival y no por el Ayuntamiento”, dijo.

Esto ocurre en medio de ataques antisemitas en Reino Unido. El sábado, tres personas fueron detenidas por presuntamente incendiar cuatro ambulancias operadas por un servicio comunitario judío en el noroeste de Londres. Y en octubre, dos hombres murieron en un ataque contra una sinagoga de Manchester.

Hasta el momento, ni el festival ni Kanye West se han pronunciado en torno a la polémica por la participación del rapero en el evento musical.

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