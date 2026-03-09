Kanye West actuará en el SoFi Stadium tras críticas por comentarios antisemitas

El rapero Kanye West ofrecerá su primer concierto destacado en el SoFi Stadium de Los Ángeles luego de la polémica causada por sus comentarios antisemitas.

La página del estadio anunció que el rapero se presentará el próximo 3 de abril, lo que marca su primer concierto importante en Estados Unidos luego de que perdió acuerdos comerciales por sus comentarios antisemitas y racistas.

El SoFi Stadium describió el próximo concierto como su “única actuación en Los Ángeles”. Los boletos estarán a la venta a partir del miércoles. El concierto de Kanye West se dará pocos días después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Bully’, el cual se estrenará el próximo 27 de marzo.

Los shows de Kanye West se vieron afectados luego de sus comentarios antisemitas y racistas que se remontan a 2022. El músico hizo cuestionables comentarios en los que alababa a Adolf Hitler y se autodenominó como un nazi.

Durante años, Kanye West se convirtió en un riesgo para los promotores y empresas. Debido a crisis de salud mental, canceló su participación en eventos destacados como su gira Saint Pablo en 2016. En 2022, canceló sets como cabeza de cartel en Rolling Loud Miami y Coachella semanas antes de esos shows.

A principios de este año, Kanye West publicó una carta de disculpas por sus comentarios antisemitas. El rapero aseguró que su comportamiento se debía a una lesión cerebral causada por un accidente automovilístico hace más de 20 años, lo que derivó en un diagnóstico de bipolaridad.

Reveló que buscó ayuda profesional en 2025 luego de que vivió un “episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo” y luego tocó fondo hace “unos meses”. El rapero aseguró que con esta disculpa busca “paciencia y comprensión”. “No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Les escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro el camino a casa”, dijo el rapero.

