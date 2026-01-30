Bianca Censori trató de separarse de Kanye West antes de la rehabilitación del rapero

La modelo australiana Bianca Censori intentó separarse de su esposo, el rapero Kanye West, varias veces antes de que el artista ingresara a una clínica de rehabilitación en Suiza, según informó una fuente cercana a la pareja a People.

Esta información sale a la luz días después de que el rapero publicó una carta abierta en The Wall Street Journal en la que se disculpaba por sus polémicos comentarios antisemitas y racistas y atribuyó su comportamiento a una lesión cerebral y trastorno bipolar.

“Bianca había sido muy infeliz en su matrimonio por un tiempo y trató de salir varias veces”, le dice la fuente a PEOPLE.

La fuente describió cómo son los episodios de desequilibrio mental que sufre el rapero y explicó que cuando se siente mejor, siente una profunda culpa por su comportamiento con las personas a su alrededor.

“Lleva años en este círculo vicioso. Cuando no se encuentra bien mentalmente, tiende a crear mucho drama, lo que tiene consecuencias duraderas. Y cuando alcanza una posición más estable, se da cuenta del daño que ha causado a su familia, amigos y a sí mismo. Esta conciencia le genera una intensa culpa y arrepentimiento, lo que le dificulta mantenerse emocionalmente sano. Entiende lo que ha hecho y eso le pesa mucho. Para cuando se siente más tranquilo, ya hay muchas consecuencias”, dijo la fuente a PEOPLE.

El pasado lunes, Kanye West publicó una carta abierta en ‘The Wall Street Journal’ en la que se disculpaba por sus comentarios antisemitas y racistas, que le valieron un fuerte rechazo del público en el pasado.

“Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas, el tratamiento y un cambio significativo”, expresó en la carta.

En su texto, el artista atribuyó su comportamiento a un accidente automovilístico que sufrió hace 25 años que causó daños en su lóbulo frontal y luego fue diagnosticado con trastorno bipolar. “No se diagnosticó correctamente hasta 2023. El descuido médico causó graves daños a mi salud mental y me llevó al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1”, dijo.

Sigue leyendo: