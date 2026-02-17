Jaden Smith se retiró de una entrevista cuando mencionaron a Kanye West

Jaden Smith abandonó una entrevista luego de que la periodista mencionó al rapero Kanye West en una de sus preguntas. El actor y rapero asistió al estreno de “Coulda Been Love 2” en Los Ángeles y protagonizó un polémico momento que quedó grabado en video.

El director creativo de Christian Louboutin estaba en medio de una entrevista con Complex cuando la periodista Jillian Hardeman-Webb preguntó sobre su colaboración con el diseñador de calzado Steven Smith y mencionó su asociación pasada con Kanye West para la línea de zapatos Yeezy, propiedad del rapero.

“Veo que están trabajando con Steven Smith, quien diseñó las zapatillas Yeezy con Ye. ¿Qué están tramando?”, preguntó Hardeman-Webb

Jaden Smith levantó la mirada y continuó caminando por la alfombra roja, ignorando la pregunta por completo y decidido a no responder. La periodista siguió con la mirada atónita a Smith mientras se alejaba y luego se giró a la cámara para decir en tono burlón: “Supongo que nunca lo sabremos”.

¿Cuál es el origen de la distancia entre Kanye West y Jaden Smith?

Desde muy joven Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, ha mostrado talento musical y avanzó en su carrera de rapero lo que lo llevó a rodearse de figuras de alto perfil como Kanye West, Drake y Donald Glover. En 2019 explicó en una entrevista que encajó en esos círculos debido a que era considerado como el “pequeño amigo”. Una vez que su carrera comenzó a avanzar, ese papel dejó de funcionar.

Sin embargo, la distancia con West se hizo más notoria cuando Jaden Smith abandonó el desfile después de que Ye saliera con una camiseta con el lema “White Lives Matter”.

“No puedo respaldar lo que Kanye está diciendo. No tiene el apoyo total de la juventud”, escribió en ese momento, informó The Independent.

En cuánto a Steven Smith, fue trabajó en Yeezy hasta 2024 cuando fue despedido por Kanye West.

El diseñador declaró a Fast Company: “Todo Yeezy está en decadencia y esto es solo una parte. Se ha rodeado de perdedores tóxicos y de baja calidad”.

Kanye West causó polémica en el pasado por sus constantes comentarios antisemitas y racistas, lo que provocó el fin de la colaboración de Yeezy con Adidas. Recientemente West publicó una carta de disculpas por sus declaraciones cuestionables comentarios y responsabilizó de sus acciones a las consecuencias de una lesión cerebral que sufrió hace más de 25 años en un accidente de auto y a un diagnóstico de trastorno de bipolaridad.

