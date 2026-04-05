Pronóstico del clima en Chicago para este domingo 5 de abril

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 5 de abril.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4 durante la primera mitad de la jornada y del 55 a lo largo de la noche. Luego, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:27 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:20 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 48 grados Fahrenheit (9ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 28 (-2 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 4% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima