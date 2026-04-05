Qué pasa si te quedas con el dinero si alguien lo depositó por error en tu cuenta de banco

Encontrar dinero que no esperabas en tu cuenta bancaria puede parecer una buena noticia, pero en realidad podría meterte en problemas legales si no actúas correctamente.

Los errores bancarios sí ocurren, y algunos pueden ser extremos. En abril de 2024, Citigroup transfirió accidentalmente una cantidad con 11 dígitos extra en lugar de $280, según reportó Financial Times.

Aunque el banco corrigió el error antes de que el dinero saliera, el caso muestra que incluso grandes instituciones pueden equivocarse.

Otro ejemplo ocurrió en septiembre de 2024, cuando clientes de Chase aprovecharon una falla del sistema para depositar cheques sin fondos y retirar dinero, creyendo que habían encontrado una forma de obtener efectivo gratis.

Sin embargo, expertos advierten que esto no es legal.

El dinero no es tuyo, aunque esté en tu cuenta

Aunque pueda parecer lo contrario, el hecho de que el dinero aparezca en tu cuenta no significa que puedas usarlo.

Mark Pierce, contador público certificado y abogado, explica: “Si los fondos se depositan por error en tu cuenta, la ley exige que informes al banco y te abstengas de gastarlos. Usar ese dinero puede considerarse robo, ya que no te pertenece legalmente”.

Este tipo de errores puede ocurrir por equivocaciones humanas, como escribir mal un número de cuenta o agregar un cero de más. De hecho, Citigroup registró 10 incidentes en 2024 en los que transferencias incorrectas superaban los $1,000 millones, según el mismo reporte.

El banco siempre puede recuperar el dinero

Los bancos tienen sistemas para detectar y corregir estos errores. Incluso si el dinero ya fue utilizado, la institución puede revertir la transacción o ajustar tu saldo sin necesidad de tu autorización.

Jonathan Feniak, asesor legal, señala: “Los bancos suelen liberar fondos antes de que un cheque se procese completamente, pero ese crédito es provisional y puede retirarse si el cheque no tiene fondos”.

Esto significa que si gastas ese dinero, podrías terminar debiendo esa cantidad al banco.

Qué pasa si ya gastaste el dinero

Las consecuencias pueden variar dependiendo del caso. David Weisselberger, abogado, advierte: “Dependiendo de las circunstancias, la respuesta del banco puede ir desde solicitar el reembolso hasta iniciar un proceso penal”.

En algunos casos, los bancos pueden ofrecer planes de pago si el cliente actuó sin mala intención.

Sin embargo, si la persona no coopera, las consecuencias pueden escalar.

Feniak añade: “Si no devuelves el dinero o no colaboras con el banco, podrían tomar acciones legales. Los casos más graves suelen involucrar intención de fraude”.

Además, el banco puede congelar la cuenta, cancelar servicios o aplicar el llamado ‘derecho de compensación’, que le permite recuperar el dinero directamente de tus fondos.

Ejemplos reales de consecuencias

Una mujer llamada Julia Lozanov relató a U.S. News el caso de una amiga que recibió $5,000 por error. La persona no informó al banco y gastó parte del dinero. Cuando el error fue detectado, el banco exigió el reembolso total en un plazo de un mes.

Además, enfrentó el cierre de su cuenta y un reporte negativo en sistemas como ChexSystems.

Qué debes hacer si detectas un error

Los especialistas coinciden en que solo hay una acción correcta: reportarlo de inmediato al banco. También recomiendan monitorear la cuenta hasta que el error sea corregido.

Entre lo que no se debe hacer está retirar el dinero, transferirlo, invertirlo o asumir que te pertenece.

Un error puede convertirse en delito

El problema comienza cuando alguien decide usar dinero que no es suyo. Pierce lo resume así: “Si no devuelves el dinero, incluso si fue por un error del banco, puede derivar en cobros, afectaciones al historial crediticio y posibles consecuencias legales”.

En otras palabras, lo que parece una suerte puede convertirse rápidamente en un problema financiero y legal si no se maneja correctamente.

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