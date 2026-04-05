Retiran más de 3.1 millones de gotas para los ojos por riesgo de provocar infección o irritación

Más de 3.1 millones de frascos de gotas para los ojos fueron retirados del mercado en Estados Unidos tras detectarse posibles problemas de esterilidad, lo que podría representar riesgos para la salud de los consumidores.

De acuerdo con un aviso emitido el 3 de marzo por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el retiro fue realizado por el fabricante K.C. Pharmaceuticals e involucra productos distribuidos bajo varias marcas y vendidos en grandes cadenas como Walgreens y CVS.

Clasificación del riesgo

La FDA clasificó este retiro como Clase II, lo que significa que los productos podrían causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves es baja.

Sin embargo, la alerta se da en un contexto donde anteriormente, en 2023, otro retiro de gotas oftálmicas sí estuvo relacionado con contaminación bacteriana, lo que elevó la preocupación en este tipo de productos.

Marcas y cantidades retiradas

El retiro abarca ocho tipos de gotas, con diferentes formulaciones y distribuidas en múltiples tiendas a nivel nacional.

Entre los principales productos afectados destacan:

–1,023,096 frascos de Dry Eye Relief Eye Drops (0.5 oz / 15 mL), vendidos en Rite Aid, H-E-B, Meijer, Harris Teeter y tiendas militares.

–589,848 frascos de Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops, disponibles en Kroger, Publix, Leader, TopCare, Good Neighbor Pharmacy y Good Sense.

–378,144 frascos de Sterile Eye Drops Original Formula, comercializados en Walgreens, CVS, Kroger, Dollar General y Circle K, entre otros. 315,144 frascos de Sterile Eye Drops Redness Lubricant, vendidos en Walgreens, Rite Aid, Leader y Equaline.

–303,216 frascos de Eye Drops Advanced Relief, distribuidos en Walgreens, Kroger y CVS.

–245,184 frascos de Ultra Lubricating Eye Drops, disponibles en Leader y Harris Teeter.

–182,424 frascos de Sterile Eye Drops AC, vendidos en Walgreens, Meijer y H-E-B.

–74,016 frascos de Sterile Eye Drops Soothing Tears, disponibles en Walgreens y a través de Rugby Laboratories.

En total, estas cifras superan los 3.1 millones de unidades retiradas del mercado.

Qué deben hacer los consumidores

Aunque no se detallaron casos específicos de lesiones graves en este retiro, las autoridades recomiendan a los consumidores dejar de usar inmediatamente estos productos si los tienen en casa y seguir las indicaciones del fabricante o del punto de venta para su devolución o reemplazo.

El problema principal radica en la posible falta de esterilidad, un factor crítico en productos oftálmicos, ya que cualquier contaminación puede provocar infecciones o irritaciones en los ojos.

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