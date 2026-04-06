Astronautas de Artemis II alcanzan la órbita lunar y marcan el regreso humano tras más de 50 años

La misión Artemis II de la NASA logró este lunes un hito histórico: sus cuatro astronautas entraron en la órbita lunar, marcando el regreso del ser humano a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el Apolo 17 en 1972, hace 50 años.

Orión alcanzó la órbita del satélite natural alrededor de las 14:45 (hora del este de Estados Unidos), en el sexto día de un viaje que despegó el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, según información difundida por EFE.

La llegada a la órbita lunar ocurre en el momento en que la nave deja de estar dominada por la gravedad terrestre y pasa a ser atraída principalmente por la Luna, explicó la NASA.

Una misión sin alunizaje

Aunque Artemis II no contempla un alunizaje, la misión incluye el sobrevuelo del satélite, incluyendo su cara oculta, nunca visible desde la Tierra.

Durante esta jornada, la tripulación también batió el récord de distancia desde nuestro planeta, alcanzando unos 406,760 kilómetros, superando la marca establecida por el Apolo 13 en 1970.

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