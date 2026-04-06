CARECEN: Ayuda a inmigrantes de todo el mundo en Long Island

Desde su fundación, en 1981, CARECEN, una organización sin fines de lucro que forma parte de nuestra Hispanic Federation, presta ayuda vital a las y los inmigrantes en Long Island. Inicialmente, su objetivo principal consistía en defender los derechos de la creciente inmigración centroamericana, que entonces era principalmente salvadoreña. El propio nombre de la organización refleja aquella misión original, ya que CARECEN es la abreviatura de Central American Refugee Center.

“Pero a lo largo de estos cuarenta años”, explica María Zoco, Directora de Programas Comunitarios de la organización, “CARECEN ha ido evolucionando para ayudar a todas las comunidades de inmigrantes que llegan a Long Island, tanto de los países en los que se habla español como de otros países y territorios, ya que ayudamos a personas de 115 nacionalidades distintas”.

Las labores de CARECEN se concentran en la prestación de apoyo legal y servicios de educación y sociales. Asimismo, esta agencia que tiene oficinas en las ciudades de Hempstead y Brentwood colabora con los esfuerzos por lograr la aprobación de legislación que beneficie a los inmigrantes.

“Nuestros servicios legales”, amplía Zoco, “incluyen a un grupo de abogados que ofrecen consultas gratuitas, un proyecto de inmigración juvenil para la representación legal de menores de edad, un programa de respuesta rápida para solicitantes de asilo, y programas especiales de asistencia a personas que inmigran desde Afganistán y de desarrollo de estudiantes de abogacía, además de un equipo de ciudadanía”.

Casi todos los servicios de CARECEN son gratuitos con la excepción de unas prestaciones y gestiones legales que se ofrecen a costos muy asequibles mediante un programa llamado Low-Bono.

Refiriéndose al trabajo del equipo de abogados, Zoco señala que éstos “ofrecen consultas legales gratuitas tanto en el Condado de Suffolk como en el de Nassau”.

Cada consulta tiene una hora de duración, en la que el cliente expone su caso y el abogado brinda orientación y recomendaciones, incluso si CARECEN puede representarlo ante las autoridades. Las consultas más frecuentes se refieren a solicitudes de determinadas visas y pedidos de asilo, y a la obtención de estatus migratorio.

“Las consultas pueden ser presenciales”, detalla María Zoco, “pero muchas son virtuales o por teléfono, sobre todo para la gente que no se puede desplazar debido sus horarios de trabajo o a los problemas de transporte en Long Island”.

Los abogados que trabajan en el Proyecto de Inmigración Juvenil de CARECEN ofrecen representación legal a menores de edad, en particular a menores no acompañados que buscan un estatus legal en los Estados Unidos. Se trata de menores que entran al país y no tienen a nadie a cargo de su tutela.

“Además de representarlos, colaboramos con otras organizaciones para que, junto a los servicios legales, reciban atención medica y de salud mental en la misma clínica”, termina diciendo María Zoco.

Esos servicios se brindan en colaboración Harmony Healthcare y Sun River Health a través de la organización Terra Firma.

En columnas próximas les contaré más sobre esta valioso organización sin fines de lucro que forma parte de nuestra Hispanic Federation. Pero si quieren obtener más información de inmediato, pueden visitar el sitio web de CARECEN.

Y si quieren saber más sobre nuestra organización, les invito a que nos sigan en Facebook e Instagram, que visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o que llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation