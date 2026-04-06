Coney Island activa búsqueda de dos hermanas cuyo rastro se perdió al salir de casa
Jerzayah Singleton, de 12 años, Jeliyeh, de 11, fueron vistas por última vez saliendo de su residencia en West 25th Street en Coney Island
Las autoridades de Nueva York están solicitando ayuda del público para ubicar a dos hermanas menores de edad que desaparecieron de su casa en Coney Island, Brooklyn.
Identificadas como Jerzayah Singleton, de 12 años, y su hermana Jeliyeh, de 11 años, ambas fueron vistas por última vez saliendo de su residencia en West 25th Street en Coney Island cerca de las 12:30 de la madrugada del sábado.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, Jerzayah mide cerca de 1.55 metros y pesa alrededor de 45 kilos. La última vez que se la vio estaba ataviada con una chaqueta verde, zapatillas blancas y tenía un fondo rosa y azul, informó ABC 7.
Mientras que su hermana, Jeliyeh, mide aproximadamente 1.42 metros y pesa aproximadamente 41 kilos. La última vez que se la vio, vestía una chaqueta verde, una camiseta blanca sin mangas y zapatillas deportivas blancas y negras.
Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las niñas que se comunique con la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-.800-577-TIPS (8477).
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