Coney Island activa búsqueda de dos hermanas cuyo rastro se perdió al salir de casa

Las autoridades de Nueva York están solicitando ayuda del público para ubicar a dos hermanas menores de edad que desaparecieron de su casa en Coney Island, Brooklyn.

Identificadas como Jerzayah Singleton, de 12 años, y su hermana Jeliyeh, de 11 años, ambas fueron vistas por última vez saliendo de su residencia en West 25th Street en Coney Island cerca de las 12:30 de la madrugada del sábado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, Jerzayah mide cerca de 1.55 metros y pesa alrededor de 45 kilos. La última vez que se la vio estaba ataviada con una chaqueta verde, zapatillas blancas y tenía un fondo rosa y azul, informó ABC 7.

Mientras que su hermana, Jeliyeh, mide aproximadamente 1.42 metros y pesa aproximadamente 41 kilos. La última vez que se la vio, vestía una chaqueta verde, una camiseta blanca sin mangas y zapatillas deportivas blancas y negras.

🚨 MISSING Jerzayah Singleton (L) 12 yrs, 100lbs last seen w white sneakers pink & blue backpack, and Jeliyeh Singleton (R) 11 yrs 90 lbs with white BabyPhat tank top B & W Jordan sneakers both w/ green Reebok Jacket, on 4/4/26 at 2926 W 25 St.



Please contact us at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Te002HzMjI — NYPD 60th Precinct (@NYPD60Pct) April 5, 2026

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las niñas que se comunique con la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-.800-577-TIPS (8477).

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