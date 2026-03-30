Indignación en Long Island tras absolución de hispano que secuestró a niña en una lavandería

Un individuo acusado de secuestrar a una menor de 4 años de una lavandería de Long Island aseguró de manera absurda que la había llevado a la biblioteca para pedir ayuda para hallar a sus padres, pero la barrera del idioma causó un malentendido sobre sus intenciones, declaró su abogado el domingo.

Carlos Corte, de 38 años, fue dejado en libertad el domingo bajo el formato de libertad condicional con un dispositivo de localización GPS por un cargo de secuestro en segundo grado derivado de un incidente en el que se llevó a la niña de una lavandería en Patchogue mientras ella estaba allí junto a su madre.

“Su Señoría, mi cliente no ha tenido ningún contacto con las fuerzas del orden. Solicitamos su liberación bajo palabra. Él creía que la niña vivía sola, sin sus padres”, declaró la abogada de asistencia jurídica del condado de Suffolk, Alexandra Dyroff, en una comparecencia del hispano ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip.

“La llevó a la biblioteca y se lo comentó a un empleado, pero había una barrera idiomática. Parece ser un error.”

El dueño de Laundry Kingdom en Patchoque, donde raptaron a la niña, explicó que una vez que la madre se percató de que había desaparecido, revisaron las cámaras de seguridad, que mostraban a Corte hablando con la infante por varios minutos en la parte de atrás de la tienda, informó New York Post.

“La madre salió corriendo y lo atrapó en la biblioteca. Llamaron a la policía, y cuando llegaron, [Corte] les dijo que ella no tenía padres“, declaró.

“Esto podría haber pasado en cualquier sitio. Él estaba hablando con ella dentro de la tienda; la madre estuvo dando vueltas durante 20 minutos mientras él hablaba con ella en la trastienda. Esto podría haber pasado en cualquier sitio. Esto podría haber pasado en Disneyland. ¡Hay que vigilar a los niños, no se la puede dejar sola durante 20 minutos!”.

Los fiscales habían pedido una fianza en efectivo de $150,000 dólares, una fianza de $300,000 dólares o una fianza parcialmente garantizada de $1.5 millones de dólares.

“Se llevó a una niña de 4 años de la lavandería King Laundry, donde estaba con su madre lavando la ropa. El acusado admitió verbalmente: ‘Cometí un error al llevarme a la niña’“, manifestó en el tribunal Evan Ryan, fiscal adjunto del condado de Suffolk, también a través de un intérprete.

“Llevó a la niña de 4 años a otro lugar e hizo la admisión como tal.”

El hombre compareció ante el tribunal por un segundo cargo no vinculado, derivado de una orden de arresto emitida por el Tribunal Municipal de Patchogue.

Asimismo, el juez James F. Leonick le ordenó comparecer ante el tribunal por el otro caso el 16 de abril.

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