Escuela de NY con 22% de estudiantes sin hogar gana campeonato estatal de ajedrez

En un logro que desafía estereotipos y redefine expectativas, estudiantes de la Yalow Charter School, en el sur de El Bronx, se coronaron campeones estatales de ajedrez en Nueva York y ahora se preparan para competir a nivel nacional en Baltimore el próximo mes.

El triunfo cobra aún mayor relevancia al considerar el contexto de la escuela: el 22% de sus alumnos no tiene hogar y el 96% proviene de entornos económicamente desfavorecidos. A pesar de ello, su desempeño académico y extracurricular demuestra que el talento puede florecer incluso en las condiciones más adversas.

“Este éxito demuestra lo que sucede cuando se equilibra la preparación y las oportunidades para los niños de El Bronx”, afirmó Alec Diacou, fundador y director ejecutivo del plantel, en entrevista para el New York Post. “Cuando se les exige mucho a los niños, ellos lo consiguen”.

Un campeonato que rompe barreras

El equipo de ajedrez de Yalow, conformado por estudiantes desde kínder hasta 8° grado, obtuvo el primer lugar en la categoría “menos de 900” durante el 58º Campeonato Anual Escolar del Estado de Nueva York, celebrado en Saratoga Springs.

@yalowcharter 1st Annual NY Metro Scholastic Chess Championships recap ♟️🐯 Nearly 1,400 K–12 students battled it out Jan 3–4 at the Marriott Marquis Times Square, and 39 Yalow Tigers (K–6, including 15 first-time tournament players) showed up and showed OUT. Two straight 11-hour days, games lasting 90+ minutes, nonstop focus from 9:00 a.m. to 7:30 p.m. That’s grit. Team finishes: 🥇 Elementary U1100 (1st of 14 teams) 🥇 Elementary U700 (1st of 23 teams) 🥈 K–1 U400 (2nd) 🥉 Elementary U1500 (3rd) 🥉 Junior High U1300 (3rd of 22 teams) 4️⃣ Primary U1000 7️⃣ Primary U600 Huge shoutout to our Tigers, families, and coaches: GM Irina Krush, Ilia Kakushadze, Justin Cao, Renaldo Duran, James Jeffrey, Ari Kaplan, and Aidan Speckhard. Next stops: NYS Championships (March 7–8) ➜ Nationals in Baltimore (May 1–3). 🔥 #yalowcharter #nycharterschools #bronxelementary #rosalynyalow ♬ original sound – Rosalyn Yalow – Rosalyn Yalow

En el torneo participaron más de 1,700 estudiantes de todo el estado, y la delegación de Yalow, compuesta por 26 alumnos, también logró destacadas posiciones en otras categorías, incluyendo un segundo lugar en la división K-5 “menos de 1400” y múltiples ubicaciones entre los 10 primeros.

Entre los competidores sobresale Roger Basurto, de apenas 6 años, quien se posicionó como uno de los jugadores más jóvenes del certamen. Su enfoque sencillo pero efectivo refleja la esencia del juego: “Cuando veas una buena jugada, hazla antes de que se te olvide”, explicó.

Por su parte, Ishaan Nikhil, de 11 años, destacó el valor formativo del ajedrez: “Perder no es un error, pero no aprender de la derrota sí lo es”.

Entrenamiento de élite en una escuela pública

Uno de los factores clave detrás del éxito del equipo es el acceso a entrenamiento de alto nivel. Los estudiantes reciben instrucción de figuras destacadas del ajedrez internacional, como la gran maestra Irina Krush, la primera mujer en obtener este título en Estados Unidos, y el maestro nacional Ilia Kakushadze.

Para alumnos como Samuel Lin, campeón estatal escolar en 2025, esta experiencia ha sido transformadora. “La mayoría de mis mejores recuerdos están relacionados con el ajedrez”, comentó. “Siempre intento aprender de mis errores y disfrutar el proceso, más allá de los resultados”.

Este enfoque formativo se extiende más allá del tablero. Los entrenadores enfatizan habilidades como la concentración, la resiliencia y la toma de decisiones bajo presión, competencias clave tanto en el ajedrez como en la vida cotidiana.

Más que ajedrez: una filosofía educativa

Fundada en 2015, la escuela lleva el nombre de Rosalyn Yalow, física ganadora del Premio Nobel reconocida por sus contribuciones en el estudio de la diabetes. Inspirada en su legado, la institución apuesta por una educación rigurosa que combina excelencia académica con actividades extracurriculares de alto nivel.

El programa incluye disciplinas poco comunes en escuelas públicas, como esgrima, descrita por Diacou como “ajedrez físico”. Ambas actividades son obligatorias y forman parte integral de la jornada escolar extendida, que va de 8 a.m. a 5 p.m.

La decisión de incorporar estos programas surgió de la experiencia personal del fundador, quien buscó replicar para sus estudiantes las oportunidades a las que sus propios hijos tuvieron acceso en Manhattan. “Quería brindar las mismas herramientas a niños que normalmente no tendrían acceso a ellas”, explicó.

El impacto de esta propuesta educativa se refleja en los resultados académicos. En matemáticas, el 73% de los estudiantes de Yalow aprobó el examen estatal, superando ampliamente el promedio del Distrito 7 de El Bronx (39%) y el estatal (57%).

En Lengua y Literatura Inglesa, el 64% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios, muy por encima del 39% del distrito y del promedio estatal del 53%.

Estos resultados refuerzan la idea de que la combinación de altas expectativas, disciplina y acceso a oportunidades puede cerrar brechas educativas históricas.

Camino al campeonato nacional

Tras su victoria estatal, el equipo se prepara ahora para competir en el campeonato nacional que se celebrará en Baltimore. Para muchos de estos estudiantes, será la primera vez que viajen fuera de Nueva York para representar a su escuela en una competencia de este nivel.

Más allá de los trofeos, el logro ya ha dejado una huella profunda en la comunidad escolar. “Este éxito no se trata solo de ajedrez. Se trata de preparar a los estudiantes para la vida”, enfatizó Diacou.

“Estos chicos están prosperando aquí. Somos una joya de la corona en El Bronx”, concluyó el director.

Mientras se preparan para su próximo desafío nacional, los estudiantes de Yalow no solo representan a su escuela, sino también a una visión educativa que apuesta por el potencial sin importar el origen. Un mensaje que resuena más allá del tablero de ajedrez y que, sin duda, continuará inspirando a comunidades en toda Nueva York.

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