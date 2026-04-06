Futbolista argentino presenta a su novio en video durante entrevista

Ignacio Lago, jugador de Colón de Santa Fe, se convirtió en el primer futbolista profesional en Argentina en declararse abiertamente homosexual. El hecho ocurrió de manera peculiar. Durante una entrevista, el programa quiso darle una sorpresa con un video saludo de sus seres queridos.

En medio de su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero recibió un video sorpresa en el que aparecían sus abuelos y, posteriormente, su pareja.

“Hola, gordo, espero que te haya gustado la sorpresa (…) No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que eres. Sé toda la garra que le pones a esto, sé que tienes un sueño”, dijo.

“Gracias por defender los colores de mi ciudad”, cerró la pareja de Lago. El video de la entrevista comenzó a circular como la espuma en redes sociales y este lunes se convirtió en tendencia mundial.

Ignacio Lago, futbolista profesional argentino del Club Atlético Colón, presentó públicamente a su novio.



“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, dijo en el programa de radio/streaming del equipo de… pic.twitter.com/Nh2yWrG91H — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 6, 2026

Tras ver el clip, Lago reaccionó confesando que su relación “es un amor irracional. Lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, expresó.

¿Quién es Ignacio Lago?

Lago nació el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova. En 2018 y con solo 15 años, debutó de manera profesional en Almirante Brown, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club.

Allí permaneció hasta 2020 y luego pasó a Talleres de Córdoba. Lago pasó por México en 2021 para jugar en el Tlaxcala F.C. En 2022 se marchó cedido a San Martín de San Juan en la Primera Nacional.

Posteriormente, pasó por Atlético Rafaela y en 33 partidos anotó cinco goles y una asistencia. Tras esto, se fue en préstamo en 2024 a Colón de Santa Fe.

En 2024 disputó 28 partidos, marcó siete goles y dio tres asistencias. Al año siguiente jugó 11 encuentros menos con tan solo un gol y dos asistencias.



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