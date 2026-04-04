FIFA sube el precio de las entradas para la final del Mundial 2026 en el MetLife

La FIFA volvió a quedar en el centro de la polémica luego de aumentar esta semana el precio máximo de las entradas para la final del Mundial 2026 hasta los $10,990 dólares, en medio de una reapertura de ventas marcada por errores técnicos, colas virtuales interminables y fuertes críticas por el uso del sistema de precios dinámicos.

El partido decisivo del torneo se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y ahora se perfila como una de las finales de Copa del Mundo más caras de la historia.

El precio había sido de $8,680 dólares en diciembre, cuando la FIFA vendió entradas tras el sorteo mundialista.

Los boletos de categoría 2 de la FIFA para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford cuestan $7,380 dólares, frente a $5,575, y los de categoría 3 tienen un precio de $5,785 dólares, un aumento respecto de $4,185.

Las entradas estaban listadas para 17 de los 72 partidos de la fase de grupos hasta la noche del miércoles y para ninguno de los encuentros de la fase de eliminación directa.

FIFA está utilizando precios dinámicos

El organismo rector del fútbol mundial está utilizando precios dinámicos para el torneo, que se jugará en 11 ciudades de Estados Unidos, además de tres en México y dos en Canadá.

Sólo había disponibles entradas de 2,735 dólares, las localidades de mayor precio, para el debut de Estados Unidos el 12 de junio contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El precio no había cambiado desde diciembre.

No se listaron entradas para el partido de los estadounidenses del 19 de junio contra Australia en Seattle ni para su encuentro del 25 de junio contra Turquía en Inglewood.

El miércoles por la tarde, sólo había disponibles localidades de $2,985 dólares para el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México, frente al precio de $2,355 dólares observado en diciembre.

Y únicamente había disponibles entradas de $2,240 dólares para el primer partido de Canadá el 12 de junio contra Bosnia-Herzegovina en Toronto, un aumento respecto de $2,170 dólares.

El organismo rector del fútbol no anunció qué partidos y categorías de precios estaban disponibles, lo que obligó a los posibles compradores a buscar por su cuenta en un sitio de venta de entradas de la FIFA al que a menudo se tarda horas en ingresar.

Algunas personas que hicieron clic en lo que la FIFA llamó su “fase de ventas de última hora” a las 11 de la mañana (1500 GMT), cuando se abrieron las ventas, fueron dirigidas a una fila para un segmento de aficionados de las seis naciones que obtuvieron su clasificación el martes.

La FIFA no explicó por qué ocurrió la redirección errónea del enlace, pero indicó cerca del mediodía que los enlaces funcionaban correctamente.

Asimismo, el organismo señaló que no todas las entradas restantes se estaban poniendo a la venta para los 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, y que se liberarán entradas adicionales de manera gradual.

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