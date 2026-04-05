Futbolista brasileño Óscar se retira por problemas cardíacos y asegura que volvió de la muerte

El futbolista brasileño Óscar dos Santos Emboaba Júnior, más conocido como Óscar, anunció su retiro a los 34 años el pasado sábado. ¿El motivo? Problemas cardiacos que lo hicieron vivir una experiencia cercana a la muerte.

El mediocampista y el São Paulo anunciaron la decisión en un comunicado conjunto. Óscar tenía contrato hasta diciembre de 2027, pero no jugaba desde noviembre de 2025, cuando fue hospitalizado por una alteración cardíaca que derivó en una cirugía.

“Quería dar más por el São Paulo, quería jugar más. Creo que tenía tanto fútbol como edad para seguir jugando, pero, por desgracia, ha pasado esto. Ahora me voy a retirar y seguiré animando al São Paulo, seguiré con mi vida de aficionado”, dijo el exjugador del Chelsea.

“Pongo fin a una carrera que me ha llevado por muchos lugares, prácticamente por todo el mundo. Quiero dar las gracias a todos por el cariño que siempre me han mostrado, a toda la afición del São Paulo que me ha apoyado desde mi regreso y en este momento complicado por el que estoy pasando”, concluyó.

Óscar aseguró que volvió de la muerte

En noviembre, el mediocampista sufrió un desvanecimiento durante un entrenamiento y a partir de ahí comenzó a vivir lo que se denomina una experiencia cercana a la muerte.

En plena revisión médica, el corazón de Óscar se fue deteniendo y requirió dos minutos de masajes cardíacos para volver a latir.”

“Ya estoy mejor para hablar de esto, cada vez que hablaba de estas cosas, me emocionaba bastante. Me hice el examen, luego terminé desmayándome, el corazón, ¿no?, mi presión fue bajando, el corazón se iba deteniendo. Después me hicieron masaje cardíaco, otros dos minutos”, detalló.

“Entonces solo recuerdo mi desmayo. Todo el mundo dice que cuando vas a morir, sales del cuerpo. Yo tuve algunas sensaciones de esas. Tú estás inconsciente y estás en un sueño que es muy bueno. Es muy rápido, ¿no? Y entonces pude ver a mi hijo hablando, como diciendo: ‘Vuelve, papá”, narró.

Óscar se retira después de haber disputado 556 partidos como profesional, en los que sumó 136 goles y 203 asistencias en clubes. Comenzó en las divisiones juveniles del São Paulo, donde debutó profesionalmente en 2008.

En 2010 recaló en el Internacional de Porto Alegre, donde se consolidó como mediocampista ofensivo. Con el “Colorado” ganó la Copa Libertadores ese año.

En 2012 fue fichado por el Chelsea FC de Inglaterra. En el club londinense vivió sus años más brillantes en Europa, ganando la UEFA Europa League en su primera temporada, la Premier League en 2014–15 y la Copa de la Liga ese mismo año.

En 2017, en el mejor momento de su carrera, Óscar decidió fichar por el Shanghai SIPG (ahora Shanghai Port FC) de la Superliga china Su traspaso fue uno de los más caros de la historia del fútbol asiático, y su salario lo puso entre los jugadores mejor pagados del planeta. En 2025, Óscar regresó al São Paulo.

Con la selección brasileña, Óscar debutó en 2011. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde Brasil obtuvo la medalla de plata, y fue titular en el Mundial de Brasil 2014.

En ese torneo, anotó el único gol de su equipo en la histórica derrota 7-1 ante Alemania. En total, disputó 48 partidos con la “Canarinha” y marcó 12 goles. También fue campeón del Mundial sub-20 en 2011.



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