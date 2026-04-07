Arrestan por supuesta violencia doméstica a Alberto del Río, luchador mexicano y exestrella de WWE

El luchador mexicano y exestrella de la WWE, Alberto del Río, fue arrestado al final de la jornada del pasado lunes en San Luis Potosí, México. ¿La razón? Una denuncia por supuestamente haber agredido física y verbalmente a su pareja.

A través de las redes sociales se hicieron virales las fotografías de Del Río detenido, esposado y posando para el retrato policial. El luchador fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí para enfrentar los cargos.

#ULTIMAHORA 🚨 Detienen al luchador Alberto del Río en San Luis Potosí 💥



Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron al deportista tras ser señalado por una presunta agresión contra su esposa. Según el reporte, la víctima solicitó apoyo a las autoridades luego de denunciar… pic.twitter.com/YQUuiUV7h3 — MDA Lucha Libre (@MDALuchaLibre) April 7, 2026

De acuerdo con reportes de medios mexicanos como Milenio, la mujer, identificada como Mary Carmen Rodríguez Lucero, denunció a Del Río por supuestamente haber sido víctima de lesiones en el rostro y en los brazos. La pareja del luchador habría llamado a los servicios de emergencia para solicitar ayuda.

Del Río podría enfrentar, según el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, una condena de uno a siete años de prisión.

Alberto del Río ya había sido denunciado por violencia doméstica

En 2017, cuando estaba en la cúspide de la WWE, ‘El Patrón’ fue acusado por la estrella de la WWE femenina Paige, quien tenía una relación con el mexicano.

No fue un proceso judicial formal, pero sí existió un incidente documentado por la policía en 2017, clasificado como violencia doméstica. Esto ocurrió en el aeropuerto de Orlando.

En 2020, Alberto del Río fue arrestado en San Antonio, Texas, acusado de agresión sexual y violencia física contra una mujer, que acudió a la policía con fotografías y un testimonio detallado de presuntas agresiones físicas y sexuales.

De acuerdo con la denuncia, Del Río la golpeó repetidamente en la cabeza y la amenazó con llevarse a su hijo y abandonarlo en la carretera si ella lloraba o no obedecía.

También, específico que el luchador supuestamente la obligó a ponerse un vestido y bailar para él. Posteriormente, le habría atado las manos con correas de guantes de boxeo, le puso un calcetín en la boca y la agredió sexualmente durante horas.

Del Río enfrentó un cargo de asalto sexual agravado, un delito grave de segundo grado en Texas, con una fianza inicial de 50.000 dólares.

En 2021, la fiscalía del condado de Bexar retiró los cargos. Al parecer, el caso no prosiguió debido a que uno de los testigos que lo acusaba no volvió a presentarse.

¿Quién es la pareja de Alberto del Río?

La actual pareja de Alberto del Río es Mary Carmen Rodríguez Lucero, originaria de San Luis Potosí. Se dedica a ser influencer apasionada del deporte.

En redes sociales muestra un estilo de vida enfocado en el alto rendimiento físico, con participación en diversas competencias de ciclismo.

Entre sus logros destacan eventos como el Gran Premio Potosí 2024, GFNY Monterrey 2023 y GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo el primer lugar por categoría y el décimo sitio en la clasificación general femenil.

También es madre de dos hijos, a quienes suele mencionar con frecuencia en sus publicaciones. Su relación con Del Río se hizo pública en 2024, cuando ambos empezaron a compartir fotografías juntos en redes sociales.



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