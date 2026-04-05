WWE WrestleMania 42: cuándo es, qué peleas habrá y dónde ver la transmisión en vivo

WrestleMania 42 es el evento más grande que tiene la WWE (World Wrestling Entertainment). Se trata de un espectáculo anual que desde 1985 combina deporte y entretenimiento y es considerado el “Super Bowl” de la lucha libre profesional.

WrestleMania es el show más longevo y popular del wrestling. La edición de este año 2026 es la número 42 en la historia. Se suele celebrar entre marzo y abril y reúne a los mejores luchadores de la industria con combates que logran millones de espectadores y visualizaciones.

Además, el espectáculo cuenta con la aparición de celebridades y una elevada producción de escenarios gigantes, fuegos artificiales, luces y música.

¿Cuándo será WrestleMania 42?

WrestleMania 42 se llevará a cabo el próximo sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 a partir de las 17:00 ET. Anteriormente, era un solo día de espectáculo, pero desde hace algunos años se realiza una doble cartelera por el fin de semana.

Peleas de WrestleMania 42

Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Roman Reigns.

Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan.

Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley.

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton.

Oba Femi vs. Brock Lesnar.

Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch.

Campeonato de los Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams.

Unsanctioned Match: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu.

Dominik Mysterio vs. Finn Bálor.

Ladder Match por el Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev.

Campeonato Femenino en Parejas de WWE: The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Alexa Bliss & Charlotte Flair vs. The Bella Twins (Brie Bella & Nikki Bella) vs. Bayley & Lyra Valkyria.

Seth Rollins vs. Gunther.

Fecha de los combates de WrestleMania 42

Sábado 18 de abril

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutible de WWE

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino

Brock Lesnar vs. Oba Femi

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino

Lucha de escaleras Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. vs. Rusev por el Campeonato Intercontinental Masculino

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Fatal 4-Way: Nia Jax & Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins por el Campeonato en Parejas Femenino

Domingo 19 de abril

CM Punk (c) vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE

Seth Rollins vs. Gunther

Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos

Lucha no sancionada: Jacob Fatu vs. Drew McIntyre

¿Dónde se puede ver WrestleMania 42?

Por segundo año consecutivo, WrestleMania se realizará en el estadio donde se jugará el Super Bowl: el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Inicialmente, se iba a organizar en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, Luisiana, pero la sede fue cambiada sin especificar el motivo.

WrestleMania 42 será el primero en la historia en ser transmitido en vivo por la plataforma de streaming ESPN en Estados Unidos, como parte de un acuerdo de derechos de cinco años con la WWE. En Centroamérica y Latinoamérica se podrá disfrutar a través de Netflix.



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