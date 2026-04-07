Cuánto cuesta un divorcio en EE.UU. en 2026: por qué puede superar los $30,000

Divorciarse en Estados Unidos no solo implica una carga emocional fuerte. También puede convertirse en uno de los gastos más inesperados —y altos— en la vida de una persona.

En 2026, el costo de un divorcio puede variar de forma drástica: desde unos pocos cientos de dólares en casos simples hasta más de $30,000 cuando hay conflictos, abogados y procesos largos.

La diferencia no es menor. Y en muchos casos, no depende tanto del estado… sino de cuánto se discute.

Divorciarse en Estados Unidos es caro (para el corazón y para el bolsillo)

Divorciarse no solo implica una carga emocional fuerte. También puede convertirse en uno de los gastos más inesperados —y altos— en la vida de una persona. En 2026, el costo de un divorcio en Estados Unidos puede variar de forma drástica.

Pero además, es un fenómeno mucho más común de lo que muchos imaginan. Según los datos más recientes de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en Estados Unidos se registran millones de matrimonios y cerca de 700,000 divorcios por año, lo que refleja la magnitud del fenómeno.

A eso se suma otro dato clave: de acuerdo con el United States Census Bureau, aproximadamente 4 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio, una proporción que se mantiene estable en las últimas décadas.

Este contexto explica por qué el costo del divorcio se volvió un tema cada vez más relevante. No se trata de casos aislados, sino de una realidad que afecta a millones de familias en todo el país.

Cuánto cuesta un divorcio simple en EE.UU.

Cuando ambas personas están de acuerdo en los términos —lo que se conoce como divorcio “sin disputa”— los costos son mucho más bajos. En promedio:

Tasas judiciales: entre $300 y $500

Asesoría legal básica (opcional): entre $500 y $3,000

En general, el total estimado: es de$1,000 a $3,500.

Este tipo de proceso suele ser más rápido, menos estresante y mucho más accesible económicamente, pero, cuando el divorcio se complica, los números cambia.

Cuánto puede costar realmente: qué pasa cuando hay conflicto

El escenario cambia por completo cuando hay desacuerdos. Si la pareja no logra consensuar temas como propiedades, dinero o custodia, el proceso puede volverse largo y costoso. Los abogados cobran entre $200 y $500 por hora y los procesos judiciales pueden llevar meses o incluso años.

Las estadísticas hablan de un total estimado que puede ir desde $10,000 a $30,000 o más, cuando los conflictos alargan los tiempos. Es más: en casos complejos, especialmente cuando hay hijos o bienes importantes, el costo puede seguir subiendo.

Qué factores hacen que el precio se dispare

No todos los divorcios cuestan lo mismo. El precio final depende de varios factores clave:

Si hay hijos en común.

División de propiedades o deudas.

Nivel de conflicto.

Cantidad de audiencias.

Honorarios legales.

La regla es simple: cuanto más conflicto, más caro.

Cuánto cuesta divorciarse en Nueva York

En Nueva York, uno de los estados más caros del país, el costo del divorcio suele ser más alto que el promedio nacional. Solo presentar la solicitud puede costar alrededor de $335 en tasas judiciales básicas. Pero ese es apenas el comienzo.

Los valores habituales:

Divorcio sin disputa: entre $1,500 y $5,000.

Divorcio con conflicto: entre $10,000 y $50,000 o más.

El principal factor que eleva los costos en Nueva York es el precio de los abogados, especialmente en la ciudad, donde las tarifas por hora pueden ser considerablemente más altas.

Además, los procesos pueden extenderse si hay disputas sobre bienes, alquileres, ingresos o custodia.

El costo que muchos no calculan

Más allá del dinero, hay otro costo que suele pasar desapercibido: el desgaste personal. Por eso, cada vez más parejas en EE.UU. optan por alternativas como mediación, acuerdos fuera de corte y/o procesos simplificados.

No solo para ahorrar miles de dólares, sino para reducir el impacto emocional.

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