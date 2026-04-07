¿Cuánto dinero gana un astronauta al año?
El salario anual de un astronauta en EE.UU. supera los $100,000, con requisitos académicos específicos y sin límite de edad para aplicar
Convertirse en astronauta no solo implica una preparación altamente especializada, también ofrece un salario competitivo dentro del sector público en Estados Unidos, junto con beneficios adicionales y oportunidades únicas de carrera.
De acuerdo con datos correspondientes a 2024, el salario anual aproximado de un astronauta es de $152,258.
Esta cifra fue dada a conocer oficialmente por la NASA en su portal, correspondiente al salario de 2024, que es el dato más reciente publicado sobre este tema. No obstante, se prevé que el monto haya registrado incrementos para 2026.
Por su parte, el portal de empleo Indeed estima que el salario podría alcanzar hasta $161,141.
Diferencias para astronautas militares
En el caso de los candidatos que provienen del ámbito militar, estos son asignados al Centro Espacial Johnson, pero mantienen su estatus activo dentro de las Fuerzas Armadas.
Esto significa que continúan recibiendo su sueldo, beneficios, permisos y demás prestaciones bajo el esquema militar, independientemente de su participación en el programa espacial.
Requisitos académicos y formación
Para postularse como astronauta, es necesario contar con estudios en áreas específicas.
Entre las disciplinas aceptadas se encuentran ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias computacionales y matemáticas.
Sin embargo, las autoridades recomiendan elegir un campo de estudio que realmente interese al aspirante, ya que esto permitirá desarrollar una carrera sólida y satisfactoria, incluso si no se logra ingresar al programa.
Edad y perfil de los candidatos
No existe un límite de edad establecido para aplicar. No obstante, históricamente los candidatos seleccionados han tenido entre 26 y 46 años, con una edad promedio de 34 años.
¿Es necesario ser militar?
No es obligatorio contar con experiencia militar para convertirse en astronauta. Los civiles pueden aplicar directamente al programa, mientras que los militares deben hacerlo a través del sistema oficial de vacantes y siguiendo los lineamientos de su respectiva rama.
Requisito de ciudadanía
Para ingresar al programa de astronautas de la NASA, es indispensable ser ciudadano estadounidense.
También se permite la participación de personas con doble nacionalidad válida en Estados Unidos.
Además, existen astronautas internacionales provenientes de países con acuerdos de cooperación, como Canadá, Japón, Rusia, Brasil y naciones de Europa, quienes son seleccionados por sus propias agencias espaciales.
Sigue leyendo:
