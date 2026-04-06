Personas que buscan empleo pagan miles de dólares a reclutadores solo para conseguir entrevistas

En un mercado laboral cada vez más competitivo, algunos buscadores de empleo en Estados Unidos están optando por pagar miles de dólares a reclutadores para aumentar sus posibilidades de conseguir entrevistas, una práctica conocida como ‘reclutamiento inverso’.

Este modelo consiste en que agencias especializadas actúan como representantes del candidato, ayudándolo a posicionarse frente a empresas y facilitando el acceso a entrevistas.

La tendencia ha ganado fuerza en medio de un entorno donde incluso perfiles altamente calificados enfrentan dificultades para encontrar trabajo.

Un mercado laboral más competitivo

Liz Bentley, coach ejecutiva en Nueva York, explica que la situación actual ha elevado el nivel de competencia.

“Los graduados universitarios tienen dificultades para conseguir empleo. Los egresados de MBA de escuelas prestigiosas no están consiguiendo trabajo. Estamos viendo despidos en trabajos de oficina, y las empresas están pausando las contrataciones”, dijo.

Además, señaló que muchas vacantes no se están cubriendo incluso cuando hay despidos.

Bentley resume el fenómeno así: “Cuando las empresas pagan a reclutadores es porque el talento escasea. Cuando los candidatos les pagan, es porque los empleos escasean”.

Cuánto cuesta conseguir entrevistas

El servicio no es barato. Alex Shinkarovsky, fundador de Reverse Recruiting Agency, indicó que su empresa cobra $1,500 al mes.

A cambio, garantiza al menos nueve entrevistas en un periodo de tres meses.

Además, si el cliente consigue empleo, la agencia cobra una comisión del 10% del salario anual.

Por ejemplo, una persona que obtiene un trabajo de $100,000 al año podría terminar pagando alrededor de $13,000 en total, considerando $10,000 de comisión y $3,000 en cuotas mensuales.

A pesar del costo, algunos lo consideran una inversión frente al tiempo sin ingresos.

Según datos federales, actualmente toma más de 24 semanas encontrar empleo en EE.UU., frente a las 22 semanas del año anterior.

Shinkarovsky asegura que sus clientes suelen recibir ofertas en un promedio de 12.5 semanas.

Bajas probabilidades sin ayuda

Uno de los factores que impulsa esta tendencia es la saturación del mercado laboral digital.

James Whittaker, cofundador de Ambitious Exec, señala que un candidato que aplica en línea tiene solo entre 1% y 2% de probabilidad de conseguir una entrevista.

“Hoy en día es tan fácil aplicar a un empleo que los buenos candidatos se pierden en un mar de competencia”, explicó.

Otra opción con costos variables

Adam Fineberg, fundador de My Personal Recruiter, ofrece servicios similares con tarifas que van de $900 a $2,500 mensuales.

Según él, este tipo de apoyo puede reducir el tiempo de búsqueda hasta en un 50% y ayudar a conseguir empleo en un plazo de dos a tres meses.

Un modelo que genera debate

Sin embargo, no todos están de acuerdo con este sistema. Algunos expertos advierten que podría generar desigualdad en el acceso a oportunidades laborales.

Bentley señaló que podría introducir más desigualdad en el proceso de búsqueda de empleo. Los candidatos que pueden pagar el servicio tienen ventaja sobre los que no.

Por su parte, la consultora Jennifer Mastor fue más tajante: “Nunca deberías pagarle a alguien para conseguirte un trabajo”.

A medida que el mercado laboral se vuelve más complejo, esta práctica sigue creciendo, aunque también plantea cuestionamientos sobre equidad y acceso en la búsqueda de empleo.

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