Cómo es que EE.UU. creó más empleos de lo esperado en marzo en plena guerra con Irán

El mercado laboral de Estados Unidos sorprendió en marzo al mostrar una creación de empleo mucho mayor a la prevista, en un momento marcado por la incertidumbre global derivada de la guerra con Irán.

De acuerdo con el más reciente informe del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), la economía estadounidense habría generado alrededor de 178,000 empleos en marzo, casi el triple de lo que anticipaban los analistas.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo bajó a 4.3%, cuando se esperaba que se mantuviera en 4.4% o incluso subiera a 4.5%.

Sectores clave impulsaron el crecimiento

El principal motor del crecimiento fue el sector de salud y asistencia social, que aportó cerca de 89,900 nuevos empleos, es decir, aproximadamente la mitad del total.

Dentro de esta cifra, 31,000 trabajadores de Kaiser Permanente regresaron a sus puestos tras una huelga.

Otros sectores también mostraron avances importantes. La manufactura sumó 15,000 empleos, su mayor incremento en más de dos años, mientras que la construcción registró un repunte de 26,000 puestos, impulsada en parte por mejores condiciones climáticas, luego de haber perdido 13,000 empleos en febrero.

Además, el índice de difusión –que mide cuántas industrias están creando empleo– subió de 49.2 a 56.8, su nivel más alto desde diciembre de 2023, lo que indica que el crecimiento fue más amplio en distintos sectores.

Factores temporales inflaron las cifras

A pesar del dato positivo, economistas advierten que parte del crecimiento podría explicarse por factores temporales.

Según estimaciones de Goldman Sachs, alrededor de 122,000 empleos podrían atribuirse a elementos como el buen clima, el fin de huelgas laborales y ajustes en los métodos de cálculo del BLS.

Stephanie Roth, economista en jefe de Wolfe Research, dijo: “Seguimos siendo sacudidos por los datos. Si los tomas al pie de la letra, parecería que la economía estaba en auge en marzo y colapsando en febrero, y ninguna de las dos cosas es cierta”.

Esto se refleja en la volatilidad reciente: en febrero se registró una pérdida revisada de 133,000 empleos, mientras que enero mostró una ganancia de 160,000 empleos.

Un mercado laboral sólido, pero con señales mixtas

Aunque el informe sugiere que el mercado laboral no está debilitado, también hay señales de cautela.

La participación laboral disminuyó ligeramente y el crecimiento salarial se desaceleró a 3.5% anual, frente al 3.8% previo, lo que podría dificultar que los trabajadores enfrenten el aumento en el costo de vida.

En promedio, la economía ha generado poco más de 68,000 empleos mensuales en lo que va del año, por debajo del promedio histórico de 120,000, aunque suficiente para mantener estable el desempleo según algunos economistas.

Adam Schickling, economista senior de Vanguard, explicó: “Esperamos que durante el resto del año se creen entre 30,000 y 40,000 empleos mensuales, en gran parte debido a un menor crecimiento de la fuerza laboral”.

El impacto de la guerra aún no se refleja completamente

Aunque la guerra con Irán ya ha provocado alzas en los precios del petróleo y tensiones en las cadenas de suministro, su impacto directo aún no se refleja completamente en los datos de empleo de marzo.

Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics, advirtió: “Creemos que el mercado laboral se ha vuelto más vulnerable debido a la guerra, pero eso tomará tiempo en reflejarse. El impacto en los precios del petróleo es inmediato, pero el efecto en la economía tomará más tiempo”.

Por ahora, el sólido reporte laboral podría dar margen a la Reserva Federal para mantener sin cambios las tasas de interés en su próxima reunión, mientras evalúa el impacto del conflicto y la inflación, que podría superar el 3% por primera vez en casi dos años.

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