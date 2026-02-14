Daddy Yankee será abuelo: su hija anunció la noticia

El tiempo pasa y todo cambia. La leyenda del género urbano, Daddy Yankee, será abuelo. Jesaaelys Ayala, la hija menor del artista puertorriqueño, confirmó que está esperando su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien se casó en octubre de 2025.

El anuncio llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su esposo en un entorno paradisíaco frente al mar, ambos celebrando el inicio de esta nueva etapa.

La alegría que transmite el clip tiene un trasfondo sensible. El embarazo llega pocos meses después de que la pareja enfrentara una pérdida gestacional en septiembre de 2025, lo que convierte a este bebé en su “bebé arcoíris”, como lo describió la propia Jesaaelys. Quizás esto explica la cautela con la que decidieron manejar la noticia.

“Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”, escribió la creadora de contenido junto al video, resaltando lo especial que es este nuevo capítulo. Más adelante, expresó abiertamente: “Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable”, señaló, subrayando el período de silencio que eligieron mantener tras lo ocurrido meses atrás.

Un proceso que pidieron vivir con calma

La pareja explicó que quiso resguardar este embarazo hasta sentirse emocionalmente listos para compartirlo: “Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás”, expresó Jesaaelys en la publicación.

También aprovechó para agradecer el acompañamiento de su comunidad digital: “Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza… ¡los amamos!”.

Aunque no ofrecieron más detalles, el video dejó ver un dato clave y no es otro que la fecha estimada para la llegada del bebé. En una de las escenas, Jesaaelys aparece escribiendo sobre un espejo la frase “Baby coming… agosto 2026”, y añadió que el parto está programado para el martes 11 de agosto. Según esa información, actualmente tendría alrededor de ocho semanas de embarazo.

