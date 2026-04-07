El Sueño Americano comienza en las aulas de Head Start

“Se necesita todo un pueblo para criar a un niño”.

Sin embargo, a medida que las familias se desplazan en busca de estabilidad económica y nuestro mundo se vuelve cada vez más aislado, ese pueblo puede parecer inalcanzable. Para muchas familias trabajadoras, el sueño americano nunca ha parecido tan lejano.

En el programa Head Start de Cypress Hills, Brooklyn, las familias forman parte de una comunidad y hacen realidad el sueño americano. Durante más de 25 años, este programa dirigido por miembros de la comunidad, como mi madre, ha sido un salvavidas para las familias trabajadoras. Mi hermano menor recibió su “Head Start” a través de la educación en la primera infancia en una etapa crítica de su desarrollo.

Así es como construimos una comunidad: vecinos apoyando a vecinos, educadores apoyando a los padres, y niños creciendo rodeados de apoyo y oportunidades.

En la ciudad de Nueva York, la necesidad de Head Start supera en más del 50% la disponibilidad. Cada año, miles de niños elegibles se quedan sin la educación temprana que merecen.

Nueva York es una ciudad de oportunidades, y aún así demasiados niños empiezan la escuela sin las bases necesarias para avanzar.

Así es como apoyamos a las familias trabajadoras, reducimos la desigualdad y cumplimos la promesa de oportunidades de Nueva York. Head Start es más que cuidado infantil: es una estrategia integral contra la pobreza, una inversión proactiva en los niños y las comunidades que previene problemas antes de que surjan.

En vecindarios como Cypress Hills, Head Start ha impulsado una transformación económica y comunitaria, liderada por mujeres inmigrantes. Muchas, incluida mi madre, comenzaron como padres y voluntarias, se capacitaron en educación infantil y regresaron como maestras. Hoy, las aulas están llenas de educadores locales que cuidan a cada niño como si fuera suyo.

En lugar de fortalecer este modelo comprobado, el presidente Trump recortó fondos, arrebatando la promesa de oportunidades a innumerables niños. Hubo momentos en que parecía inevitable que cerrará. Fue necesaria la firme defensa de líderes como la congresista Nydia Velázquez para mantenerlo vivo.

La premisa de Head Start es que cada niño merece una oportunidad justa, la base del sueño americano. Es la promesa que atrae a tantas familias a Nueva York.

Ahora mismo, no estamos cumpliendo con esa promesa.

Si realmente creemos en construir comunidad, debemos invertir en los programas que la crean. Head Start es la forma en que construimos esa comunidad.

Por eso debemos enviar a personas como Antonio Reynoso al Congreso. Ha dedicado su carrera a luchar por las familias: desde invertir en salud materna hasta proteger programas de educación infantil temprana de cierres bajo el alcalde Adams. Nuestros Niños, el programa al que Reynoso asistió en Brooklyn, fue uno de estos programas y, gracias a su defensa, sigue prosperando hoy. Al igual que la congresista Velázquez, es un luchador que entiende el valor de la educación y de las comunidades que esta sostiene. Como alguien cuya propia historia familiar está arraigada en esa misma comunidad, sé cuánto importa ese liderazgo. Nuestras comunidades merecen nada menos.

Catalina Cruz es asambleísta estatal de Nueva York.