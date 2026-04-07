Juez restringe pruebas del caso Maduro y excluye a Diosdado Cabello

El juez federal que supervisa el proceso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resolvió restringir el acceso a las pruebas del caso, al prohibir que la defensa comparta ese material con coacusados que aún no han sido detenidos.

La decisión, adoptada por Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, responde a una solicitud previa de la Fiscalía, que advirtió sobre posibles riesgos para los testigos y la investigación si la información se difundía más allá de los acusados bajo custodia.

En su orden, el magistrado estableció que el material de divulgación no podrá ser entregado ni a los acusados en libertad ni a sus abogados, al considerar que ese intercambio no es necesario para preparar la defensa del matrimonio.

La medida excluye del acceso a las pruebas a figuras como Diosdado Cabello, el exministro Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quienes forman parte del caso pero no han sido detenidos por las autoridades estadounidenses.

Restricción de pruebas y desarrollo del caso

La solicitud de la Fiscalía fue planteada días antes, en el marco de un pedido de orden de protección sobre el conjunto de evidencias. Los fiscales argumentaron que la naturaleza del caso requería limitar el acceso para resguardar la seguridad de los involucrados y evitar interferencias.

El 26 de marzo, Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense en este proceso por narcotráfico. Ambos permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde comienzos de año, tras su arresto por autoridades de Estados Unidos.

En esa audiencia, los fiscales introdujeron por primera vez la petición de restringir el uso de las pruebas, aunque el juez no se pronunció entonces sobre ese punto.

Hellerstein también rechazó la solicitud de la defensa para desestimar los cargos por narcoterrorismo y dejó pendiente la resolución de los argumentos relacionados con las sanciones estadounidenses, que, según Maduro, afectan su capacidad para costear su defensa.

Con información de EFE.

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