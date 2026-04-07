Nueva York autoriza comer pescado del río Hudson tras 50 años: qué especies son seguras y cuántas por mes

Después de medio siglo de restricciones, las autoridades sanitarias de Nueva York anunciaron un cambio histórico: por primera vez en 50 años, la población puede volver a consumir ciertos peces capturados en el río Hudson, específicamente en su tramo inferior, que abarca desde el puente Rip Van Winkle, en Catskill, hasta el extremo sur de Manhattan.

La actualización, emitida por el Departamento de Salud del estado, marca un punto de inflexión en la percepción ambiental del icónico río neoyorquino, durante décadas asociado a contaminación industrial y riesgos para la salud. Ahora, gracias a una disminución significativa de sustancias tóxicas, las autoridades aseguran que el consumo limitado de algunas especies es seguro incluso para grupos sensibles.

Una mejora tras décadas de contaminación

De acuerdo a NBC News, el principal motivo detrás de este cambio es la reducción en los niveles de PCB, o bifenilos policlorados, compuestos químicos industriales que durante años contaminaron el río. Estas sustancias fueron ampliamente utilizadas en equipos eléctricos y procesos industriales hasta que se prohibieron en Estados Unidos en la década de 1970 por sus efectos nocivos en la salud.

Según explicó Audrey Van Genechten, experta en consumo de pescado del Departamento de Salud estatal, los niveles de PCB han disminuido lo suficiente en ciertas especies como para permitir su consumo controlado. Este avance es resultado de décadas de regulaciones ambientales, limpieza del río y monitoreo constante.

“Por primera vez en 50 años, toda la familia puede comer algo de pescado del río Hudson”, afirmó la especialista, destacando que incluso mujeres jóvenes y niños, tradicionalmente considerados población vulnerable, pueden consumir algunas variedades bajo pautas específicas.

Cuánto pescado se puede comer

Las nuevas recomendaciones establecen límites claros para evitar riesgos. En términos generales, la población adulta puede consumir hasta 4 comidas al mes de pescado proveniente del tramo bajo del Hudson. Sin embargo, no todas las especies están incluidas en esta apertura.

El pez más recomendado es el striped bass (lubina rayada), una de las especies más populares entre pescadores locales. En contraste, las autoridades desaconsejan completamente el consumo de especies como carpa, bagre de canal y lubina de boca pequeña debido a sus mayores niveles de contaminación.

Para grupos sensibles, incluyendo niños y mujeres en edad reproductiva, las restricciones son más estrictas, limitando el consumo a una comida mensual en la mayoría de los casos permitidos.

Qué especies están permitidas y cuáles evitar

(Imagen creada con Gemini)

Además de las restricciones por especie, las autoridades recomiendan medidas adicionales para minimizar la exposición a toxinas. Una de las más importantes es retirar la piel y la grasa del pescado antes de cocinarlo.

“Al eliminar la piel y la grasa, se puede reducir hasta el 50% de los PCB restantes”, explicó Van Genechten. Esto se debe a que estos compuestos tienden a acumularse en los tejidos grasos.

También se aconseja evitar métodos de cocción que reutilicen los jugos del pescado, como sopas o caldos, ya que pueden concentrar contaminantes.

De símbolo de contaminación a señal de recuperación

Durante décadas, el río Hudson fue considerado un símbolo de la contaminación industrial en Estados Unidos. La imagen de peces mutantes, popularizada incluso por la cultura pop, contribuyó a consolidar su mala reputación.

Sin embargo, este nuevo anuncio representa una señal clara de recuperación ambiental. Aunque el río aún no está completamente libre de contaminantes, la reducción de PCB refleja el impacto positivo de las políticas ambientales y los esfuerzos de limpieza.

Para muchos neoyorquinos, la idea de consumir pescado del Hudson sigue generando desconfianza. No obstante, las autoridades insisten en que, siguiendo las recomendaciones, el riesgo es bajo y controlado.

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