Republicanos destinan $342 millones de dólares para asegurar su mayoría en el Senado

El Fondo de Liderazgo del Senado, un grupo de recaudación de aportaciones de alto calibre afiliado al líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, anunció una inversión de $342 millones de dólares en ocho estados clave para las elecciones de mitad de mandato.

En la mayor campaña publicitaria hasta la fecha, el grupo encabezado por los republicanos está haciendo un esfuerzo agresivo para arrebatar los escaños del Senado en manos de los demócratas en Michigan, Georgia y New Hampshire, de acuerdo con un comunicado, y para defender a los republicanos en Ohio, Carolina del Norte, Maine, Iowa y Alaska.

Este plan de gastos surge en un momento en que los republicanos libran una costosa batalla para mantener su escasa mayoría de 53 al 47 en el Senado. Los demócratas buscan obtener cuatro escaños más este otoño para quitarle el control de la cámara alta.

La mayoría del presupuesto, $79 millones de dólares, se destinará a Ohio, donde el exsenador demócrata Sherrod Brown presentó su candidatura para volver a la política frente al actual senador republicano Jon Husted. Se espera que los dos políticos ganen fácilmente sus respectivas primarias el mes de mayo y se enfrenten en una contienda general muy reñida en noviembre.

Otros $71 millones de dólares serán destinados a Carolina del Norte, donde la batalla para ocupar el escaño que deja vacante el senador republicano Thom Tillis representa una de las mejores oportunidades para que los demócratas ganen un escaño. Roy Cooper, un popular exgobernador demócrata, se enfrenta a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano (RNC).

Asimismo, se destinarán $40 millones de dólares a Georgia, Michigan y Maine, respectivamente, informó The Hill.

En Georgia, los republicanos esperan desbancar al actual senador demócrata Jon Ossoff en un estado en el que el presidente Donald Trump ganó por dos puntos en 2024. Y en Michigan, el Partido Republicano confía en que el exrepresentante Mike Rogers pueda arrebatarle el escaño que dejó libre el senador demócrata Gary Peters, quien se retira.

El dinero designado a Maine, cuyo objetivo es proteger a la senadora centrista Susan Collins (republicana), ya se había anunciado antes.

En Iowa, donde los aspirantes de los dos partidos están ansiosos por suceder a la senadora republicana Joni Ernst, que se retira, el Senate Leadership Fund está invirtiendo otros 29 millones de dólares.

El grupo invertirá también $15 millones de dólares en Alaska, donde la exrepresentante demócrata Mary Peltola se postula contra el actual senador republicano Dan Sullivan. Otros $71 millones de dólares se distribuirán a New Hampshire, donde el representante demócrata Chris Pappas y el exsenador John E. Sununu compiten por reemplazar a la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien se retira.

Los republicanos se deben enfrentar a la adversidad derivada de la tendencia histórica de que el partido del mandatario a cargo pierda en las elecciones de mitad de periodo. Mientras que los demócratas se han visto alentados por una serie de victorias en comicios extraordinarios y de medio término en los últimos meses.

De acuerdo con los promedios de los sondeos de Decision Desk HQ, los demócratas ahora tienen una ventaja de alrededor de 5 puntos en una encuesta genérica para las elecciones al Congreso de este otoño.

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