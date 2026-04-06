Donald Trump respalda a Steve Hilton para gobernador de California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su respaldo al comentarista Steve Hilton en la carrera por la gobernación de California, una decisión que reconfigura la contienda con múltiples candidatos en el estado más poblado del país.

El apoyo fue expresado el domingo a través de Truth Social, donde Trump afirmó que conoce a Hilton desde hace años y lo describió como “un hombre realmente admirable”.

En su mensaje, también lanzó críticas al estado.

“California se ha ido al infierno”, escribió, al tiempo que sostuvo que “con ayuda federal y un gran gobernador como Steve Hilton, California puede estar mejor que nunca”.

El respaldo llega a pocas semanas del envío de papeletas para las primarias del 2 de junio y podría consolidar el voto conservador en torno a Hilton, en un escenario sin un líder definido.

Según analistas citados por Associated Press, la decisión busca evitar una dispersión del voto republicano en una contienda con más de 50 candidatos, incluidos varios demócratas con peso político.

El consultor demócrata Paul Mitchell calificó el movimiento como “la apuesta segura” para los republicanos, al considerar que aumenta las probabilidades de que al menos un candidato del partido avance a la elección de noviembre.

California utiliza un sistema de primarias en el que todos los candidatos compiten en una misma boleta, independientemente de su partido, y solo los dos más votados avanzan a la elección general.

Ese mecanismo había generado preocupación entre demócratas ante la posibilidad de que dos republicanos, Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, lograran avanzar juntos a noviembre.

Sin embargo, el respaldo de Trump podría reducir ese escenario al concentrar el apoyo conservador en Hilton.

Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California realizada en febrero mostró un panorama dividido en dos bloques: Hilton y Bianco, junto a los demócratas Eric Swalwell, Katie Porter y Tom Steyer, competían en un rango similar, mientras el resto de candidatos se mantenía rezagado.

“Juntos podemos cambiar las cosas”

Hilton, exresentador en Fox News durante seis años y asesor del exprimer ministro británico David Cameron, agradeció el respaldo y prometió enfocarse en la creación de empleo y la reducción del costo de vida.

“Juntos podemos cambiar las cosas”, afirmó.

Por su parte, su rival republicano Chad Bianco restó importancia al apoyo de Trump.

“Esta contienda se trata del futuro de California, no de ningún respaldo en particular”, dijo en un video difundido en la red social X.

Bianco también cuestionó la viabilidad electoral de Hilton, señalando que “un presentador de Fox News que busca el respaldo de un presidente nunca ganará en California”, y difundió una imagen del candidato junto al gobernador demócrata Gavin Newsom en un evento de 2016.

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