Trump dice que suspenderá ataques contra Irán si se abre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la tarde de este martes que suspenderá los ataques contra Irán durante dos semanas si la República Islámica acepta la “apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”, según escribió el mandatario en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump aseguró que tomó la decisión luego de conversar con el primer ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán, “en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán” con la condición de la apertura del estrecho de Ormuz.

“Será un alto el fuego bilateral!”, escribió el mandatario.

En su mensaje, Trump señaló que la decisión responde a que Estados Unidos considera cumplidos los objetivos militares hasta ahora y aseguró que las partes están avanzadas en un acuerdo más amplio.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, añadió.

Propuesta de Irán

El presidente también afirmó que existe una propuesta iraní de 10 puntos que, según su versión, “constituye una base viable para la negociación”, y sostuvo que Washington e Irán han alcanzado consensos en la mayoría de los puntos en disputa, aunque señaló que el plazo de dos semanas permitiría cerrar los detalles finales del acuerdo.

Horas antes trascendió que la propuesta iraní —transmitida a través de Islamabad— incluye condiciones para reducir la tensión, entre ellas el cese de hostilidades, la creación de un mecanismo que garantice el tránsito por el estrecho de Ormuz, parcialmente restringido desde el inicio del conflicto, y el levantamiento de sanciones.

Trump había fijado previamente un plazo hasta las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT) para alcanzar un acuerdo, y advirtió durante la jornada que podría “aniquilar toda una civilización” si Irán no abría el estrecho antes de que venciera el ultimátum.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluyó Trump en Truth Social.

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