Un afortunado en Delaware gana $231 millones en Powerball

Un solo boleto vendido en el estado de Delaware se llevó el premio mayor de $231 millones de dólares en el sorteo de Powerball realizado el lunes 6 de abril, marcando uno de los mayores premios entregados en lo que va de 2026.

El afortunado ganador acertó los 5 números blancos y la bola roja, superando las probabilidades y llevándose también una opción en efectivo estimada en $104.9 millones.

Los números ganadores del sorteo fueron 7, 24, 37, 42 y 57, con la Powerball número 5 y un multiplicador Power Play de 2X. Con esta combinación, el boleto vendido en Delaware logró quedarse con el jackpot completo, mientras que miles de jugadores en todo el país obtuvieron premios menores.

De acuerdo con autoridades de la Delaware Lottery, el boleto ganador fue vendido en una tienda Acme ubicada en 460 E. Main St., en Middletown. Aunque aún no se ha revelado la identidad del ganador, las leyes del estado permiten que los afortunados permanezcan en el anonimato, una ventaja significativa frente a otras jurisdicciones donde los nombres deben hacerse públicos.

Este triunfo representa la tercera ocasión en 2026 en que alguien logra acertar todos los números del Powerball. El primer gran premio del año fue ganado el 21 de enero por un jugador en Carolina del Norte, quien se llevó $209.3 millones. Posteriormente, el 2 de marzo, un boleto vendido en Arkansas obtuvo un premio de $250.8 millones. Ahora, Delaware se suma a la lista de estados con ganadores multimillonarios este año.

Otros premios y lo que viene para Powerball

Además del gran premio, el sorteo del 6 de abril dejó otros ganadores importantes. Un jugador en Texas acertó los 5 números blancos y, gracias al Power Play, duplicó su premio de $1 millón a $2 millones. Sin embargo, no hubo ganadores del premio estándar de un millón sin multiplicador en esta ocasión.

En total, más de 415,000 boletos resultaron ganadores de premios menores, comenzando desde los $4. Estados como Michigan reportaron miles de ganadores, aunque con premios significativamente más modestos en comparación con el jackpot principal.

Tras la victoria en Delaware, el premio mayor de Powerball se reinició a $20 millones, con un valor en efectivo estimado de $9.1 millones. El próximo sorteo está programado para el miércoles 8 de abril a las 10:59 p.m. (ET), ofreciendo a los jugadores una nueva oportunidad de intentar cambiar sus vidas con un solo boleto.

Para reclamar el premio, el ganador deberá seguir un proceso específico establecido por la lotería estatal. El primer paso es firmar el reverso del boleto, lo que certifica la propiedad del mismo. A partir de ahí, los premios menores pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o centros regionales, mientras que los premios mayores, como el jackpot, deben gestionarse directamente en la oficina principal de la lotería en Dover.

Las autoridades recomiendan a los ganadores buscar asesoría financiera y legal antes de reclamar premios de gran magnitud, especialmente debido a las implicaciones fiscales y de planificación patrimonial. También subrayan la importancia de mantener el boleto en un lugar seguro hasta completar el proceso de validación.

Cabe destacar que todos los premios de Powerball deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto, independientemente del lugar de residencia del ganador. Esto significa que, en este caso, cualquier trámite deberá realizarse exclusivamente en Delaware.

Aunque ganar el premio mayor sigue siendo extremadamente improbable, con probabilidades de aproximadamente 1 en 292 millones, historias como esta continúan atrayendo a millones de jugadores en todo Estados Unidos. Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, consolidándose como una de las loterías más populares del país.

Mientras tanto, el nuevo ciclo del jackpot ya ha comenzado, y con él, la expectativa de quién será el próximo afortunado en vencer las probabilidades y convertirse en multimillonario de la noche a la mañana.

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