Dos premios de $1 millón cada uno cobraron en la lotería Powerball en Queens y Long Island, Nueva York

Dos hombres afortunados cobraron recientemente $1 millón de dólares en sendos premios de la lotería Powerball en Nueva York.

Robert Newman, residente de Astoria (Queens, NYC), se llevó el segundo premio al acertar cinco números del sorteo del 17 de diciembre de 2025: 25, 33, 53, 62, 66. Para el premio mayor sólo le faltó el Powerball 17.

Newman optó por recibir su premio en un sólo pago de $612,244 dólares, después de las retenciones de impuestos correspondientes. El boleto ganador se compró en la tienda “Astoria Fuel & Convenience Store”, ubicada 30-02 Astoria Blvd.

Además Thomas Rey Tse, residente de Long Island recibió otro pago único de $651,000 dólares después de las retenciones correspondientes por acertar cinco de los seis números sorteados el 22 de diciembre. Esa noche los números ganadores fueron 03, 18, 36, 41, 54, y sólo le faltó acertar el Powerball 07. Había adquirido su boleto ganador en la gasolinera Shell ubicada en 100 W. Merrick Road, Valley Stream, condado Nassau, detalló Syracuse.com.

El Powerball de Nueva York generó $327,836,044 dólares en ventas totales durante el año fiscal 2024-2025, destacó SILive.com. En agosto otro jugador en Queens (NYC) ganó $1 millón de dólares en esta misma lotería.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas. Para ganar el premio mayor en Powerball la probabilidad es de 1 en 292,201,338.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).