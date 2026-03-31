Ganador de Powerball de $167 millones es arrestado por tercera vez en Kentucky tras nuevos cargos

El caso de James Farthing, el hombre de Kentucky que ganó un premio millonario en la lotería Powerball, ha dado un giro inesperado en menos de un año.

A sus 51 años, quien en abril pasado celebraba haber acertado el jackpot de $167.3 millones de dólares, ahora enfrenta una serie de problemas legales que lo han llevado a ser arrestado por tercera vez en distintos incidentes que involucran violencia, intimidación y robo.

Farthing, residente del área de Georgetown, alcanzó notoriedad en 2025 tras convertirse en uno de los ganadores más destacados de Powerball en Estados Unidos. Su historia inicialmente fue presentada como un ejemplo de suerte extraordinaria, pero con el paso de los meses, su nombre ha aparecido repetidamente en reportes policiales.

De millonario a reincidente en menos de un año

El primer incidente ocurrió apenas semanas después de cobrar su premio. En mayo, Farthing fue arrestado en Florida, acusado de agredir a un oficial de policía. Según informes judiciales, el hombre se declaró culpable en ese caso, lo que marcó el inicio de una serie de problemas legales que contrastan con su reciente fortuna.

Posteriormente, en febrero de este año, volvió a ser detenido, esta vez en el condado de Scott, Kentucky. En esa ocasión, enfrentó cargos por intimidar a una persona involucrada en un proceso legal. De acuerdo con las autoridades, una mujer llamó a la policía asegurando que se encontraba en una vivienda donde alguien tenía un arma y temía por su seguridad.

Mientras la mujer hablaba con los agentes, Farthing supuestamente le enviaba mensajes de texto con la intención de influir en su testimonio, lo que derivó en su arresto bajo cargos relacionados con la obstrucción de la justicia.

El episodio más reciente ocurrió en Lexington, donde Farthing fue arrestado nuevamente, esta vez bajo cargos más graves que incluyen robo en segundo grado y posesión de marihuana.

Según un informe policial citado por medios locales, el hombre está acusado de ingresar ilegalmente a una vivienda y sustraer aproximadamente $12,000 en efectivo. Las autoridades indicaron que el sospechoso huyó del lugar conduciendo un Porsche negro antes de que la policía llegara a la escena.

Posteriormente, los oficiales lograron ubicar el vehículo y procedieron a su detención. Durante el arresto, los agentes reportaron haber encontrado un cigarrillo de marihuana a la vista dentro del automóvil. Tras realizar una inspección más detallada del vehículo, se habrían localizado cantidades adicionales de la sustancia.

Un patrón de comportamiento preocupante

Los 3 arrestos en menos de un año han generado preocupación sobre el comportamiento de Farthing, especialmente considerando que sus problemas legales comenzaron poco después de recibir una suma millonaria.

Expertos en conducta y finanzas han señalado en múltiples ocasiones que los ganadores de lotería pueden enfrentar desafíos significativos tras recibir grandes cantidades de dinero de forma repentina. Entre estos problemas se incluyen dificultades para adaptarse a cambios en su estilo de vida, presión social, conflictos personales y, en algunos casos, conductas impulsivas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su defensa legal en los casos más recientes ni sobre posibles acuerdos o fechas de juicio. Tampoco está claro si los incidentes están relacionados entre sí o si responden a circunstancias independientes.

Farthing deberá enfrentar ahora los nuevos cargos en Lexington, que podrían derivar en consecuencias legales más severas dependiendo del avance del caso y de su historial reciente.

Las autoridades continúan investigando el presunto robo y los detalles relacionados con la evidencia encontrada en el vehículo. Mientras tanto, el historial de arrestos previos podría influir en futuras decisiones judiciales, incluyendo posibles sentencias.

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