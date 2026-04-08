Agenda de eventos: qué hacer en abril del 9 al 15 de abril

“The Wedding March” en el Teatro Pregones

Como parte del Teatro Fest 2026, Pregones/Puerto Rican Traveling Theater (304 W 47th St) presenta “The Wedding March“, bajo la dirección de Rosal Colón y adaptación de Rosalba Rolón, del 9 de abril al 3 de mayo. Esta puesta en escena, encabezada por Jenyvette Vega, Gabriel Leyva y Fernando Contreras, explora la feminidad, la memoria y la identidad cultural a través de música y poesía. Inspirada en Silent Dancing de Judith Ortiz Cofer, la obra sigue a una mujer puertorriqueña entre la isla y Nueva York. Funciones de jueves a sábado a las 7 pm y fines de semana a las 3 pm. Boletos en: pregonesprtt.org.

Foto: Cortesía

Artexpo New York en el Pier 36

Redwood Art Group trae de regreso el Artexpo New York, que se celebrará del 9 al 12 de abril en Pier 36 (299 South Street). En su edición número 49, esta destacada feria reunirá a más de 200 galerías, editores de arte y artistas internacionales, exhibiendo obras de más de 1,000 creadores en disciplinas como pintura, escultura, fotografía y cerámica. Considerado uno de los encuentros más importantes del mercado del arte, atrae a más de 15,000 visitantes, incluidos compradores profesionales. Entradas en redwoodartgroup.com.

Foto: Redwood Art Group

Música de Típica Novel en el Atrium

El legendario conjunto Típica Novel se presenta este viernes 10 de abril a las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (1887 Broadway) , como parte de la programación de Vaya! Fundada en Nueva York hace más de 60 años, la agrupación es referente del sonido charanga cubano, combinando flauta, violines y percusión con un estilo de salsa contemporáneo. Reconocida por sus discos en el sello Fania, la banda ha mantenido viva la tradición de géneros como el son montuno y el danzón. Bajo la dirección de Mauricio Smith Jr., el grupo continúa cautivando al público. La noche contará además con la música de DJ Tres Dos. Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Natalia Lafourcade en la BAM

Natalia Lafourcade llega al escenario del Howard Gilman Opera House, en la Brooklyn Academy of Music (Peter Jay Sharp Building, 30 Lafayette Avenue), este viernes 10 y sábado 11 de abril, en dos noches que prometen una experiencia íntima y emotiva. Reconocida por su fusión de música tradicional latinoamericana con sonidos contemporáneos, Lafourcade interpretará éxitos de su repertorio junto a nuevas composiciones, destacando su sensibilidad artística y profundidad lírica. El concierto forma parte de su aclamada gira internacional, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latina actual. A las 7:30 pm. Boletos: https://www.bam.org.

Foto: AP/Eduardo Verdugo

Festival de la Tierra en el Museo de Staten Island

El Staten Island Museum invita a celebrar el Día de la Tierra con su evento anual “Earth Day “How-To” Festival”, este sábado 11 de abril, de 12:00 pm a 4:00 pm, en su sede de Snug Harbor (1000 Richmond Terrace, Staten Island). Durante esta jornada, el museo se transforma en un espacio interactivo con talleres prácticos, demostraciones en vivo y charlas educativas enfocadas en la sostenibilidad. Expertos, aficionados y profesionales compartirán conocimientos que van desde habilidades especializadas hasta actividades accesibles para toda la familia. El evento busca inspirar a la comunidad a adoptar prácticas ecológicas. Más información:https://www.statenislandmuseum.org.

Foto: Staten Island Museum

Guachinangos en el Flushing Town Hall

Este sábado 11 de abril, el Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd.) se transformará en un vibrante cruce de ritmos latinos y caribeños con otra edición de Global Mashup: Brooklyn World Wide Comes to Queens. El evento reunirá a Guachinangos, con su fusión de cumbia colombiana y son jarocho mexicano, y a Shiva Lakhan, intérprete de chutney trinitense y música clásica india. La velada inicia a las 7 pm con clases de baile de cumbia y chutney, y continúa a las 8 pm con presentaciones individuales que culminan en un explosivo mashup musical. Boletos e información: flushingtownhall.org.

Foto: Cortesía

Cultura garífuna en el Bronx Music Hall

Este sábado 11 de abril se presenta “Bronx Rising!: King Joseph Chatoyer, the Garifuna Resistance, and the US: A Musical Tribute“, un evento que combina historia, música y teatro en homenaje al líder garífuna Joseph Chatoyer. El programa explora la resistencia de los garífunas frente al Imperio británico en el siglo XVIII, destacando a Chatoyer como héroe cultural y estratega militar. La presentación incluye la obra King Chatoyer, interpretada por el Joseph Chatoyer Garifuna Dance Ensemble de Felix Gamboa, junto con música y danza tradicional. Además, el historiador Andoni Castillo ofrecerá una charla introductoria sobre el legado y las tradiciones garífunas. En el Bronx Music Hall (438 East 163rd Street, Bronx). A las 7:00 pm. Boletos: https://bronxmusichall.org.

Foto: Shutterstock

Gospel en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) tendrá el regreso de McDonald’s Gospelfest este sábado 11 de abril a las 8:00 pm, con las actuaciones estelares de Hezekiah Walker, conocido como el Pastor del Hip Hop y ganador de Grammy, Jennifer Holliday, ganadora de un Tony por su trabajo en “Dreamgirls” y Le’Andria Johnson, ganadora de la BET’s gospel competition. Esta velada promete emocionar y elevar el espíritu con la fuerza del góspel contemporáneo. Información y boletos: 718-960-8833 o lehmancenter.org.

Foto: Cortesía

Spring Fling a The Shops at Columbus Circle

Del 11 de abril al 22 de mayo, The Shops at Columbus Circle celebra su tercera edición de “Spring Fling”, una serie de eventos gratuitos para toda la familia. Este año, la programación incluye seis semanas de talleres prácticos, música en vivo, clases de bienestar y actividades infantiles, en colaboración con socios locales y tiendas del centro comercial. Entre las actividades destacan Little Sprouts (yoga y lectura para niños), Creative Corner (talleres artísticos), Spring Sessions (jazz en vivo) y Morning Movement (yoga, pilates y cardio). Todos los eventos incluyen degustaciones gratuitas de marcas locales como Trü Frü, Nixie, Poppi, Bezi y Earthbar. Para detalles visite:https://www.theshopsatcolumbuscircle.com.

Cortesía The Shops at Columbus Circle



Go Greek Yogurt llega a Noho

La marca Go Greek Yogurt, inspirada en el estilo de vida mediterráneo, llega a Nueva York con la apertura de su primera tienda este domingo 12 de abril en 683 Broadway, Manhattan. Fundada en 2012, la firma celebra la filosofía griega del meraki ?crear con pasión? a través de un enfoque artesanal del yogur griego, elaborado con métodos tradicionales de colado. El menú incluye sabores clásicos como natural, miel griega y chocolate, además de opciones de temporada. Los clientes podrán personalizar su yogur con frutas, nueces y dulces tradicionales griegos como cereza agria o pétalos de rosa. Más información:https://gogreekyogurt.com.

Foto: Go Greek Yogurt

Seaport Follies llega a Peck Slip Social

Disfrute de una noche de risas, música en vivo y diversión sin filtros con Seaport Follies @ Peck Slip Social, el jueves 16 de abril a las 7:30 pm en Peck Slip Social, South Street Seaport. El evento benéfico apoyará a Old Seaport Alliance (OSA), organización que celebra la historia del Seaport y promueve su crecimiento y resiliencia. Conducido por Stephen Dima, miembro de la junta de OSA, el show de comedia y variedades reunirá talento emergente como Tatiana Frank, Jaye McBride, Daniel Geneen y Jason Choi, combinando stand-up, música y sorpresas. Más información: https://www.peckslipsocial.com.

Foto: Michael Tulipan/MST Creative PR

Serendipity 3 celebra la primavera

Esta primavera, Serendipity 3 invita a celebrar la magia de la temporada de cerezos en flor con su nueva creación: el Cherry Blossom Frrrozen Hot Chocolate. Inspirada en la belleza efímera de los cerezos de Central Park, esta bebida de edición limitada combina tres tipos de cereza ?cereza ácida, cereza marasca y cereza silvestre italiana? logrando un equilibrio perfecto entre frescura y dulzura. Decorado con crema batida y una delicada flor de cerezo comestible, cada sorbo ofrece una experiencia elegante y lúdica que refleja el espíritu de la primavera. Disponible por tiempo limitado, es la oportunidad ideal para locales y visitantes de disfrutar de un dulce homenaje a una de las tradiciones más queridas de Nueva York. Más información: https://serendipity3.com.