Regresa el Día de la Tierra sin Automóviles a la Gran Manzana

El sábado 25 de abril, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) celebrará un nuevo aniversario del Día de la Tierra desde las 10 a.m. a 4 p.m.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, anunció que el día volverá a traer calles libres de vehículos y eventos a los cinco condados de la ciudad. Este evento anual, organizado por el NYC DOT, transforma calles selectas de la ciudad en espacios libres de automóviles y promueve el activismo y la educación en torno al cambio climático, el ambientalismo y los modos de transporte sostenible.

“El Día de la Tierra sin Automóviles es un recordatorio de que solo tenemos un planeta, y de que nuestras calles desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el cambio climático”, afirmó el comisionado Flynn, quien de paso animó a todos los neoyorquinos a salir a disfrutar de arte público temporal, programación cultural, música y otras actividades en docenas de calles libres de automóviles por toda la ciudad de Nueva York.

Lanzado por primera vez en 2016, el Día de la Tierra sin Automóviles transformó originalmente calles selectas de Manhattan en plazas públicas y vías libres de vehículos para el disfrute de peatones, ciclistas y comercios locales.

Desde entonces, el Día de la Tierra sin Automóviles se ha expandido a ubicaciones en los cinco distritos, conectando las «Calles Abiertas» (Open Streets) y las plazas, y brindando acceso a más de 1,000 millas de la red de ciclovías de la ciudad de Nueva York.

El Día de la Tierra sin Automóviles es un recordatorio de que solo tenemos un planeta, y de que nuestras calles desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el cambio climático" Comisionado Mike Flynn

Para celebrar la fecha, Citi Bike ofrecerá viajes ilimitados de 30 minutos en bicicletas clásicas de Citi Bike durante un periodo de 24 horas.

Además, diversas agencias municipales y organizaciones comunitarias ofrecerán programación ambiental a lo largo de las rutas para fomentar el activismo y la educación sobre el cambio climático y la sostenibilidad.

Detalles

¿Donde?

Manhattan:

-Broadway: de la calle 17 a la calle 46

-Avenida St. Nicholas: de la calle 181 a la calle 185

-Calle Dyckman: de Broadway a La Marina/Inwood Hill Park

Queens:

-Avenida Woodside: de la calle 75 a la calle 78

Brooklyn:

-Quinta Avenida: de la calle 41 a la calle 45

El Bronx:

-Calle 188 Este: de Grand Concourse a Valentine Ave.

Staten Island:

Avenida Port Richmond: de Castleton Avenue a Bennett Street

Se puede encontrar información adicional en nyc.gov/carfreenyc.