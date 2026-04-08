Se vaciaron las bancas: Los Angeles Angels y Atlanta Braves desataron trifulca en pleno juego

La noche del pasado martes estuvo marcada por una trifulca durante el partido entre Los Angeles Angels y Atlanta Braves en el Angel Stadium of Anaheim.

La batalla campal la iniciaron el lanzador de Atlanta Braves, Reynaldo López, y el bateador designado de Los Angeles Angels, Jorge Soler, quienes terminaron expulsados por protagonizar la pelea.

En la parte baja de la quinta entrada, López lanzó una recta alta, entre la altura de cabeza y la cara de Soler. La bola rozó el guante de Jonah Heim y se estrelló contra la barda detrás del home.

Esto permitió que el corredor avanzara de primera a segunda. Inicialmente, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente. No obstante, Soler terminó dirigiéndose al montículo y ambos comenzaron a lanzar puñetazos.

Las bancas se vaciaron mientras los jugadores de ambos equipos intentaban separarlos. En medio de la batalla campal, el mánager de Atlanta, Walt Weiss, fue uno de los que derribó a Soler.

En las imágenes de la televisación, se pudo ver cómo llovían golpes e incluso López aún sostenía la pelota cuando conectó un puñetazo en el casco de bateo de Soler.

¿Por qué se desató la trifulca?

En el primer turno al bate, Soler conectó un jonrón ante López. En el segundo turno, fue golpeado por un lanzamiento y ya en el tercero se desató la pelea ante el descontrolado pitcheo que pudo significar el segundo bolazo.

Durante la segunda mitad de la temporada 2024, Jorge Soler y Reynaldo López coincidieron como compañeros en los Atlanta Braves.

López lanzó durante 4⅔ entradas, permitiendo dos carreras limpias y tres imparables, con siete ponches. Soler terminó con un jonrón y dos carreras impulsadas.

Los Angels ganaron 6-2 el lunes en el primer encuentro de la serie de tres partidos. Por su parte, los Braves ganaron anoche 7-2.



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