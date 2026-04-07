Tom Nieto, excoach de Yankees y Mets, murió de un ataque al corazón a los 65 años

Tom Nieto, figura de los cuerpos técnicos de Yankees y Mets y campeón de la Serie Mundial con los Minnesota Twins, murió a los 65 años tras un ataque al corazón mientras se encontraba en su casa de Florida el domingo.

Nieto murió el pasado 27 de marzo. Así lo confirmó su hermana en una publicación a través de Facebook. “El viernes 27 de marzo, mi hermano Tom falleció después de un ataque al corazón, dejando recuerdos preciados en Florida con su familia; su fuerza y resistencia seguirán inspirándonos a todos”, escribió.

Posteriormente, el lunes, Minnesota Twins confirmó el fallecimiento en sus redes sociales. “La organización de los Twins lamenta la pérdida del campeón de la Serie Mundial de 1987, Tom Nieto. Nuestros pensamientos están con la familia Nieto en su momento de duelo”, indicaron en X.

The Twins organization mourns the loss of 1987 World Series champion, Tom Nieto.



Our thoughts are with the Nieto family in their time of grieving. pic.twitter.com/Cuvb17pISh — Minnesota Twins (@Twins) April 6, 2026

Tom Nieto llegó a la MLB siendo selección en la tercera ronda del Draft de 1981 de St. Louis Cardinals. Debutó en la MLB el 10 de mayo de 1984. Su rol fue siempre el de receptor suplente, especializado en manejo de pitcheo y defensa.

Hizo carrera en siete franquicias dentro de las Grandes Ligas. Con los St. Louis Cardinals (1984–85) fue parte del equipo que llegó a la Serie Mundial de 1985.

Al año siguiente, se marchó a los extintos Expos de Montreal. Solo estuvo una temporada y se marchó a Minnesota Twins. Integro el roster campeón de la Serie Mundial de 1987.

En 1989 jugó su última temporada con Philadelphia Phillies. Tras colgar el guante, Nieto se dedicó a ser entrenador en los sistemas de formación de varias franquicias.

Nieto inició su trayectoria técnica en el sistema de los Cincinnati Reds, donde comenzó a dirigir en ligas menores. En 1992 estuvo con Chattanooga Lookouts (Southern League).

En 1993, fue coach de Charleston Wheelers (South Atlantic League). En 1995 llegó a New York Yankees y trabajó durante siete años en distintos niveles del sistema de formación hasta llegar a las Mayores.

En la temporada 2000-01 fue coach de receptores de MLB en plena era de campeonatos de la franquicia. También dirigió equipos de ligas menores como los Greensboro Bats (1997–98) y los Tampa Yankees (1999–2000).

En 2005 llegó a New York Mets cuando Willie Randolph asumió como mánager. Nieto fue incorporado al staff y ocupó varios cargos.

Fue coach instructor desde 2005 y coach de primera base en 2007. En 2008 fue despedido junto a Randolph en junio. Este movimiento lo obligó a volver a las ligas menores como mánager en el sistema de Minnesota.

En 2009 estuvo con New Britain Rock Cats (Doble A), a quienes llevó a playoffs. La temporada siguiente, subió con Rochester Red Wings (Triple A).

Para 2012, Nieto regresó a Nueva York para dirigir a los GCL Yankees, el equipo de novatos de la organización.



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