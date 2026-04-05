Jo Adell logra inédita hazaña en la MLB tras robar tres jonrones en un mismo partido

El jardinero Jo Adell se convirtió en figura la noche del pasado sábado luego de robarse tres jonrones con tres espectaculares atrapadas en la victoria 1-0 de Los Angeles Angels ante Seattle Mariners.

Desde la primera entrada Adell se robó el show al negarle un cuadrangular solitario a Cal Raleigh saltando la barda. La segunda conexión se dio en el octavo inning cuando Josh Naylor disparó una línea tensa que hubiese significado el empate.

Adell giró el cuerpo, corrió hacia la cerca y se impulsó con el hombro casi pegado al muro, estirando el guante en el ángulo exacto.

Adell se convirtió en una auténtica muralla humana y puso de pie a todos los fans en el ‘Angel Stadium of Anaheim‘ en la novena entrada cuando J.P. Crawford abrió el episodio con un batazo potente hacia la esquina del jardín derecho.

Adell repitió la dosis, corrió hacia la barda y en una perfecta sincronización saltó por encima del muro y cayó en la primera fila de asientos antes de levantar el guante para mostrar la atrapada, la cual fue confirmada tras una revisión de la repetición.

All THREE of Jo Adell's home run robberies from tonight …



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La reacción de Jo Adell a su hazaña

En conversación con los reporteros tras el encuentro, Jo Adell habló con una mezcla de incredulidad y orgullo sobre su hazaña, reconociendo que cada uno de los tres robos de jonrón fue gracias a la motivación de los fans.

“Después de la primera, la segunda fue algo similar”, comentó Adell. “No sabía si estaba teniendo un déjà vu. Fue una locura. A veces tienes que ayudar en el otro lado del juego, y me alegra haber cumplido con mi trabajo esta noche”, añadió.

“Es una locura (…) Los aficionados del jardín derecho me motivaron para salir allá afuera. Estuvieron electrizantes toda la noche. De eso es de lo que hablo”, cerró.

La MLB calificó esta hazaña como “absolutamente increíble e inédita”. Adell ha sido el primer jugador, al menos en la era moderna, en convertir en outs tres inminentes cuadrangulares en un mismo partido.

Adell, que fue finalista del Guante de Oro en el jardín derecho en 2024, hizo en un partido lo que los mejores jugadores a la defensiva en la historia de Las Mayores han hecho en una temporada.

De acuerdo con registros de ESPN Research, el único jugador de la MLB con más de tres robos de jonrones en el transcurso de toda la temporada 2025 fue el dominicano Fernando Tatis Jr. con San Diego Padres con cuatro.

El encuentro acabó con Jordan Romano, el sexto lanzador de los Angels, retirando a Cole Young con un elevado dentro del cuadro y ponchando a Leo Rivas para conseguir su tercer salvamento.



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