Muere a los 47 años Danny Miranda, gloria olímpica del béisbol cubano, por enfermedad intestinal

La gloria del béisbol cubano y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Danny Miranda, murió a los 47 años debido a una obstrucción intestinal.

De acuerdo con medios cubanos, Miranda llegó a un hospital de La Habana con una fuerte inflamación abdominal que obligó a que fuese intervenido quirúrgicamente.

Miranda falleció a causa de una trombosis mesentérica. Se trata de un coágulo que bloquea el flujo de sangre hacia el intestino. Esto provoca que el órgano comience a morir en cuestión de horas.

El intestino deja de recibir sangre y el tejido puede morir en pocas horas o causar infección general (sepsis) y fallo de órganos.

Al parecer, en la cirugía el daño ya era irreversible y hubo algunas complicaciones que terminaron ocasionándole la muerte. Horas más tarde, los Tigres de Ciego de Ávila confirmaron a través de Facebook la muerte de su exjugador y entrenador.

🚨 Luto en beisbol cubano: Fallece repentinamente Danny Miranda, manager de Ciego de Ávila en Serie Nacional 🚨



⚾ Expelotero avileño y actual director de los Tigres en el principal certamen beisbolero del país, dijo adiós este domingo 5 de abril. Fue llevado con urgencia al… pic.twitter.com/GKDMJv0uuR — Swing Completo LLC (@SwingCompletoBB) April 6, 2026

Miranda nació en Morón, Ciego de Ávila, en Cuba. Fue jugador de los Tigres de Ciego de Ávila, equipo con el que disputó su carrera en la Serie Nacional, destacándose como primera base y jardinero.

Su mayor gloria fue representar a la selección de Cuba y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En su trayectoria, dejó 1009 hits; 144 dobles; 88 jonrones; 36 triples y 542 impulsadas con un promedio de bateo de .290.

Con Cuba también fue campeón de la Copa del Mundo Sub-15 en Mazatlán 1994; el Mundial Juvenil de Cuba 1996 y en la Universiada Mundial de Italia 2002.

Tras colgar el guante, decidió dedicarse a la estrategia y ser manager de los Tigres de Ciego de Ávila. Debutó como director en la Serie Nacional 63. Asimismo, clasificó al equipo para la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

Miranda se consagró campeón de la III Liga Élite (2025), uno de los mayores logros de su carrera como mánager.

El exjugador también dirigió al equipo Cuba Sub-23 y se hizo con la medalla de bronce en el Panamericano de Panamá 2005 y la clasificación al Campeonato Mundial Sub-23.

De acuerdo con Pavel Otero, uno de los narradores y periodistas deportivos más visibles de la TV cubana, Miranda iba a ser nombrado seleccionador de Cuba.

Otero aseguró que esta información se la confirmó hace tiempo en una conversación privada Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación).



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