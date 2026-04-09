Burlington inaugura su tienda insignia en Nueva York con donación a escuelas públicas

La cadena minorista Burlington Stores celebró recientemente la apertura de su nueva tienda insignia en Manhattan, ubicada en el vecindario de Chelsea, y como parte del evento, la compañía entregó un donativo de 20,000 dólares a AdoptAClassroom.org, organización sin fines de lucro que destinará los fondos a la compra de útiles escolares para estudiantes de la ciudad.

La tienda está ubicada en el histórico edificio Siegel-Cooper, en el 620 de la Sexta Avenida, entre las calles 18 y 19, y cuenta con una superficie de más de 7,400 metros cuadrados distribuidos en dos niveles.

El nuevo establecimiento presenta un diseño inspirado con señalización llamativa y pasillos más amplios que facilitan la navegación./Cortesía

“Este espacio refleja el espíritu del Burlington moderno, con una experiencia de compra elevada y accesible para residentes y visitantes”, señaló el CEO de la empresa, Michael O’Sullivan.

El nuevo establecimiento presenta un diseño inspirado en la iconografía clásica de Nueva York, con señalización llamativa y pasillos más amplios que facilitan la navegación. Además, incorpora el formato renovado de la marca, enfocado en mejorar la experiencia del cliente. La oferta incluye moda para toda la familia, calzado, artículos de belleza, decoración del hogar, productos para bebés y mascotas, reafirmando su evolución más allá de su origen como tienda especializada en abrigos.

Una nueva estrategia y look

La evolución de Burlington no solo responde a un cambio estético, sino a una necesidad estratégica: actualizar la percepción de la marca sin perder su legado.

“Tenemos una historia muy rica con los consumidores. Muchos recuerdan haber ido a comprar un abrigo con sus abuelos. Pero ese mismo legado también trae percepciones antiguas que necesitamos cambiar”, señaló Durand Guion, vicepresidente sénior de moda.

Ese desafío —mantener la nostalgia positiva mientras se superan las ideas obsoletas— es el eje de la nueva propuesta. Las tiendas ahora ofrecen una experiencia más intuitiva, atractiva y alineada con el consumidor actual.

Actualmente, el 90% de las tiendas ya han adoptado este nuevo diseño./Cortesía

“Queremos que la gente vuelva y vea por sí misma que esto ya no es el Burlington de antes”, añade.

La nueva tienda insignia (flagship) fue concebida como un modelo de lo que la marca quiere proyectar hacia el futuro por lo que la empresa ya había comenzado a rediseñar la experiencia en toda su red. A partir de pruebas piloto —que incluyeron mejor señalización, organización más clara y una curaduría más definida de productos—, Burlington obtuvo una respuesta muy positiva.

“Clientes de toda la vida nos dijeron: ‘Este es el Burlington que estaba esperando’”, señaló Chris Miller, vicepresidente sénior de grupo de marketing y estrategia

Actualmente, el 90% de las tiendas ya han adoptado este nuevo formato, y se espera que para finales de año prácticamente toda la cadena opere bajo este concepto.

En un entorno económico marcado por la inflación, los aranceles y la volatilidad del consumo, Burlington ha encontrado una ventaja competitiva en su modelo.

La nueva tienda ofrece una gran variedad en artículos para el hogar./Cortesía

“Los consumidores siempre buscan valor”, agregó Miller. “Y nosotros tenemos las herramientas para adaptarnos rápidamente a los cambios”.

Los resultados respaldan esa estrategia. La compañía cerró el último año con un crecimiento del 9% y continúa expandiéndose a gran velocidad, con la apertura de aproximadamente 150 tiendas nuevas cada año. Actualmente, la cadena cuenta con alrededor de 1,200 establecimientos y se proyecta que alcance los 1,300 para finales de año.

Más información: https://www.burlington.com/