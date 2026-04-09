Chyno y Nacho regresan en grande con “Radio Venezuela”

Hay discos que se sienten como un abrazo después de una larga travesía, y “Radio Venezuela” funciona justo así para Chyno y Nacho.

Tras cuatro años sin lanzar un álbum, Chyno y Nacho regresan con una producción que convoca a varias generaciones de músicos venezolanos y revive la esencia que los formó, la que nunca terminó de irse incluso cuando siguieron caminos distintos.

Con “Radio Venezuela”, este disco pretende ser como un abrazo después de una larga travesía

Su llegada coincide con un momento emocional para ambos, especialmente después de los desafíos de salud enfrentados por Chyno Miranda y la etapa de reconstrucción que vivieron juntos. En paralelo, marca su primer gran proyecto desde aquel reencuentro sellado con “Chyno & Nacho Is Back” en 2021 y las giras que retomaron en 2024.

Un recorrido musical lleno de voces venezolanas

El álbum, lanzado por ADA/Warner Music, despliega una lista amplia de artistas que acompañan el concepto del proyecto. Entre ellos aparecen Danny Ocean, Rawayana, Elena Rose, Mau y Ricky, Joaquina, Lasso y Akapellah, entre otros. En total son 14 colaboraciones que expanden un sonido que ahora se siente más colectivo, más tejido desde las raíces y desde la memoria.

“Radio Venezuela” también incorpora interludios con las voces de Luis Chataing y el fallecido Renny Ottolina, dos figuras determinantes dentro de la comunicación venezolana, que sirven como hilos que conectan pasado y presente dentro del disco.

El proyecto, construido con paciencia y afecto, tiene una arquitectura íntima. Nacho Mendoza y su sobrino Ignacio “Happy” Mendoza trabajaron cada detalle “como se construyen las cosas que importan, yendo despacio, con intención, desde adentro”, según compartió el propio equipo.

Una mirada sincera a los procesos personales

En conversación con “Billboard”, Nacho abrió una ventana a lo que vivió en sus años de trabajo como solista. “Hice muchas cosas que tuvieron gran relevancia para mí como solista: ‘Báilame’ junto a Bad Bunny y Yandel, ‘Casualidad’ junto a Ozuna, ‘Déjalo’ junto a Manuel Turizo y ‘Destino’ junto a Greeicy. Me sumaba a cualquier ritmo porque, en realidad, sentía que mi esencia original era la de dúo Chyno & Nacho, para serte sincero”, expresó.

También reflexionó sobre el recorrido emocional de ambos durante este tiempo: “La gente ha visto nuestros procesos, nos ha visto caer y levantarnos, nos ha visto triunfar, nos ha visto hacer proyectos que han tenido gran éxito; momentos en los que la salud no ha jugado a nuestro favor”, comentó. Y añadió una de las frases más potentes de la entrevista, ver la recuperación de su compañero le resultó “una enorme lección no sólo para nosotros, sino también para todo el que esté pasando por situaciones y procesos en su vida”.

El regreso de su antiguo mánager, Pablo Villalobos, suma una capa afectiva adicional: “Para mí es muy especial volver a caminar junto a Chyno & Nacho. Lo siento como un nuevo comienzo, lleno de ilusión, gratitud y muchas ganas de seguir haciendo historia juntos”, dijo en declaraciones a Billboard.

Un álbum como frecuencia emocional

“Radio Venezuela” no se limita a ser una lista de canciones. Se siente como una emisora propia donde cada invitado aporta una textura y cada interludio crea pausa.

El proyecto nació de conexiones orgánicas. Nacho empezó a coincidir con colegas como Danny Ocean, Rawayana, Lasso, Neutro Shorty, Mau y Ricky y Elena Rose, hasta notar que todos compartían una misma procedencia. Ese hallazgo terminó de sellar la identidad del álbum.

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