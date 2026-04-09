Tras 30 años con Pepsi, Marriott cambia a Coca-Cola como su nuevo proveedor de bebidas

En un movimiento que reconfigura una de las rivalidades más emblemáticas de la industria, Marriott International decidió cambiar de proveedor de bebidas después de más de tres décadas, marcando una importante victoria para Coca-Cola en la llamada ‘guerra de las colas’.

La cadena hotelera, que opera cerca de 9,700 hoteles en 143 países –incluidos 6,200 en Estados Unidos– dejará de ofrecer productos de Pepsi, compañía que mantenía el contrato desde 1992.

A partir de este cambio, bebidas como Mountain Dew, Gatorade y 7 Up serán reemplazadas por marcas del portafolio de Coca-Cola, incluyendo Sprite y Fanta, en áreas clave como restaurantes, minibares, fuentes de soda y servicio a la habitación.

En un comunicado, Coca-Cola destacó la importancia de este acuerdo: “La decisión de Marriott refleja la fortaleza de nuestras marcas y la preferencia que sus huéspedes tienen por nuestro portafolio completo de bebidas”.

Este cambio representa un golpe para PepsiCo, especialmente considerando que había mantenido esta relación comercial durante más de 30 años.

Sin embargo, la competencia entre ambas compañías sigue siendo dinámica. En 2024, por ejemplo, Subway firmó un acuerdo de 10 años con Pepsi que abarca más de 20,000 ubicaciones en Estados Unidos.

El dominio de Coca-Cola en el mercado estadounidense también ha sido un factor clave.

Actualmente, la empresa posee una participación de 19.1% en el mercado de refrescos de $97,000 millones, más del doble que cualquier competidor.

Por su lado, Pepsi ha descendido en el ranking de marcas, ubicándose como la tercera más popular, luego de haber sido superada por Dr Pepper en 2024 y por Sprite en 2025, según datos recientes de Beverage Digest.

El ajuste también se enmarca en una tendencia más amplia dentro de la industria, donde grandes cadenas como Costco han cambiado de proveedor en función de costos y preferencias de clientes.

Cabe destacar que estos contratos suelen ser exclusivos, lo que impide ofrecer productos de ambas compañías al mismo tiempo.

Mientras tanto, Pepsi busca recuperar terreno con nuevas estrategias.

La empresa ha relanzado su campaña Pepsi Challenge, ha reducido precios en productos como Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos, y planea recortar cerca del 20% de su portafolio para mejorar su competitividad.

En palabras de su CEO, Ramon Laguarta: “Para algunos consumidores, especialmente de ingresos bajos y medios, la mayor fricción hoy en nuestra categoría es la asequibilidad”.

La batalla entre Coca-Cola y Pepsi continúa evolucionando, pero este acuerdo con Marriott representa uno de los cambios más relevantes en años dentro del sector de bebidas.

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