Un leopardo duerme en un teatro oculto en Port Authority

En el interior de la terminal de Port Authority, uno de los puntos más transitados de Nueva York, se esconde una propuesta artística que comienza a abrirse paso con fuerza propia. Se trata de “Leopard’s Dream” (El sueño del leopardo), una obra creada por la artista colombiana Ximena Zuluaga, quien asume el doble rol de directora y productora.

“Leopard ‘s Dream” es una experiencia inmersiva que se mueve entre lo onírico y lo urbano. En escena, un leopardo fluorescente duerme mientras su sueño se construye en tiempo real: un paisaje sonoro, corporal y emocional que traduce lo que significa habitar Nueva York desde la migración, deseo, ansiedad, desplazamiento y transformación.

El animal se convierte en metáfora. Como tantos que llegan a la ciudad, deja atrás su hábitat natural en busca de un lugar donde existir. La jungla cambia de forma. Ya no es selva, es concreto.

“Hay una mezcla muy fuerte entre mis raíces, de dónde vengo, y la influencia que Nueva York ha tenido en mí. El proceso de migrar es muy personal, pero se convierte en colectivo cuando buscamos ese espacio en la ciudad”, dice Zuluaga.

“Hay una mezcla muy fuerte entre mis raíces, de dónde vengo, y la influencia que Nueva York ha tenido en mí”, dice Ximena Zuluaga, directora y productora del show./Cortesía

La obra reúne a un colectivo de artistas latinos migrantes, compuesto en su mayoría por diez colombianos, en un ejercicio sin guión fijo. La música se crea en vivo con sintetizadores, vocoders y dispositivos electrónicos que dialogan con ritmos latinoamericanos, evocando ecos de selvas, montañas y ríos reinterpretados bajo el pulso neoyorquino. Al frente, los músicos activan el sueño; en el espacio, dos bailarines improvisan, respondiendo a esa vibración en constante cambio.

“Para nosotros como colectivo, la improvisación es la mejor forma de conectar con la creatividad y mostrar emociones en tiempo real. No hay partitura ni guión, solo nuestros instrumentos y el aire esperando vibrar en una obra única que no volverá a suceder”, dice Sebastián González, director musical.

El público no observa desde la distancia. Entra, circula, interactúa con objetos y modifica el paisaje sonoro. Se vuelve parte del sueño. Hay una sola condición: no despertar al leopardo.

El teatro llamado “The Hidden Jewel Box” se encuentra en la entrada de la puerta 210 de Port Authority./Cortesía

La pieza nace de un entramado de colaboraciones previas, proyectos musicales, espacios independientes y plataformas como Diversity Jam, que han funcionado como archivo vivo de la escena latina en la ciudad. Este montaje marca además la llegada de una propuesta latina a un espacio históricamente dominado por producciones anglosajonas, reflejando una apertura creciente a otras voces dentro de estos circuitos.

“Es un placer empezar a entrar en estos círculos, en espacios que no necesariamente están conectados con el teatro latino, y poder mostrar nuestra fuerza creativa, nuestra cultura y nuestra música”, explica Zuluaga. “Estar aquí, tan cerca de Broadway pero en un teatro oculto, tiene una energía muy particular. Se siente como abrir una puerta”.

Desde la producción, Nicole Fernández lo describe como una intervención en el flujo cotidiano de la ciudad: “Es una invitación a pausar, a dejarse llevar por el color y el sonido, a desconectarse, aunque sea por un momento, del ritmo acelerado de todos los días”.

En detalle:



Qué: Obra “Leopard’s Dream” (El sueño del leopardo)

Cuándo: 13 de abril, con tres funciones entre las 4:00 pm y las 7:00 pm

Dónde: Port Authority-The Hidden Jewel Box- Entrada de la puerta 210

Cómo: entrada gratuita.