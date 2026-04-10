Criar un hijo en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut: cuánto cuesta y por qué sigue subiendo en 2026

El costo de criar un hijo en Estados Unidos continúa en aumento, y el área triestatal, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, se mantiene entre las regiones más caras del país, según un nuevo análisis de LendingTree. Los datos reflejan una presión financiera constante para las familias, especialmente durante los primeros 5 años de vida del menor, considerados el periodo más costoso.

De acuerdo con el informe, Nueva Jersey ocupa el 5° lugar a nivel nacional en costos de crianza temprana, con un gasto anual estimado de $31,948 dólares. Nueva York se ubica en la 8a. posición con $30,209 al año, mientras que Connecticut cierra el top 10 con $29,674. Estas cifras superan el promedio nacional, que se sitúa en $29,325 dólares anuales durante los primeros 5 años.

Aunque el reporte detecta una ligera disminución del 0.3% en los costos de la primera infancia a nivel nacional, la tendencia general sigue siendo al alza, impulsada principalmente por el encarecimiento de la vivienda, el transporte y los seguros.

El peso de la guardería en el presupuesto familiar

Uno de los factores más determinantes en el alto costo de criar un hijo en el área triestatal es el cuidado infantil. Las guarderías para bebés representan, por mucho, el gasto más elevado dentro del presupuesto familiar.

En Nueva York, el costo promedio anual de una guardería infantil asciende a $20,439, el más alto entre los 3 estados analizados. En Nueva Jersey, el gasto es de $20,213, mientras que en Connecticut se sitúa en $18,492. Estas cifras explican en gran medida por qué la región se mantiene entre las más caras del país.

Para muchas familias trabajadoras, especialmente aquellas con 2 ingresos, el cuidado infantil puede representar una proporción significativa del salario anual. De hecho, el informe señala que, en promedio, las familias estadounidenses destinan el 21.9% de sus ingresos a los gastos básicos de crianza durante los primeros años.

Desglose de gastos de cuidado infantil en el área triestatal

Más allá del cuidado infantil, otros rubros también contribuyen al alto costo de criar un hijo en esta región.

Imagen creada con IA Gemini

Estos datos evidencian que, aunque la guardería domina el gasto, otros factores como el costo de vida en general también influyen de manera significativa.

El costo total hasta los 18 años

El impacto financiero no se limita a los primeros años. Según el análisis, el costo total de criar un hijo desde el nacimiento hasta los 18 años alcanza los $303,418 a nivel nacional, lo que representa un aumento del 1.9% respecto al año anterior.

En el área triestatal, las proyecciones son aún más altas. En Nueva Jersey, el costo total asciende a $312,295, ubicándose entre los más elevados del país. Connecticut registra un gasto estimado de $293,728, mientras que en Nueva York la cifra alcanza los $278,051.

Esto equivale a un promedio anual de $16,857 durante 18 años, una carga significativa incluso para hogares con ingresos medios.

Comparación con otros estados

El informe también revela marcadas diferencias entre regiones. Hawaii encabeza la lista como el estado más caro para criar un niño pequeño, con un costo anual de $40,342 durante los primeros 5 años. Le siguen Maryland y Massachusetts, con $36,419 y $34,247 respectivamente.

En contraste, los estados del sur presentan los costos más bajos. Mississippi lidera como el más económico con $17,148 anuales, seguido de Alabama ($18,019) y Dakota del Sur ($18,622). Una de las principales razones de esta diferencia es el menor costo del cuidado infantil, que en estos estados se mantiene por debajo de los $10,000 anuales.

Estas brechas reflejan no solo diferencias en el costo de vida, sino también en la disponibilidad de servicios y políticas de apoyo a las familias.

Tendencias recientes y aumentos acelerados

Aunque el costo promedio nacional de la primera infancia registró una leve disminución, el panorama general sigue siendo preocupante. Desde 2023, el costo total de criar un hijo ha aumentado casi un 28%, impulsado por incrementos en múltiples sectores.

Además, 39 estados y el Distrito de Columbia experimentaron aumentos en los costos de crianza en el último año. En 14 estados, el incremento fue de al menos 10%, destacando Nebraska (27.4%), Montana (24.5%), Maine (24.4%) y Wisconsin (23.3%).

Estos aumentos reflejan una tendencia nacional que afecta tanto a estados densamente poblados como a regiones rurales.

Estrategias para enfrentar el costo

Ante este panorama, los expertos recomiendan a las familias adoptar estrategias financieras desde etapas tempranas. Una de las principales sugerencias es comenzar a ahorrar incluso antes del nacimiento del hijo, aprovechando cuentas de alto rendimiento para generar intereses.

También es clave utilizar beneficios laborales y gubernamentales, como cuentas de gastos flexibles (FSA) para el cuidado infantil y créditos fiscales disponibles. Estas herramientas pueden reducir significativamente la carga económica anual.

Otra recomendación es priorizar el gasto y evitar compras innecesarias. Artículos de segunda mano, intercambios entre familiares y compras en tiendas de descuento pueden marcar una diferencia importante en el presupuesto.

Finalmente, reducir deudas de alto interés, como tarjetas de crédito, permite liberar recursos que pueden destinarse a la crianza.

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