Cardi B se alió con alcalde Mamdani de Nueva York a favor del cuidado infantil 2K gratuito

“El cuidado infantil es muy importante. A veces, nosotras las mujeres no podemos realmente avanzar porque no tenemos a nadie que nos ayude a cuidar de nuestros hijos”, declaró la rapera Cardi B en un video donde conversaba amistosamente ayer con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La rapera hispana nativa de El Bronx -su nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar- se unió a Mamdani para animar a los padres de niños de 2 años a inscribirlos en el programa gratuito de cuidado infantil de la ciudad, que comenzará en junio.

Para ayudar a difundir la noticia, la ciudad está lanzando un concurso de jingles, invitando a los neoyorquinos a enviar una composición original de 15 ó 30 segundos que anime a las familias a presentar su solicitud. Cardi B ayudará a evaluar las propuestas, y la pieza ganadora se convertirá en el tema oficial del programa “2-K”. “Se fomentan los jingles bilingües, ¡especialmente en español!”, indicó la alcaldía.

“Mamdani pondrá en marcha este otoño un servicio de cuidado gratuito para 2,000 niños de 2 años, en un momento en que los costos del cuidado infantil se han convertido en una de las principales preocupaciones en materia de asequibilidad y continúan expulsando a las familias jóvenes de la ciudad. En promedio, los padres pagan $20,000 dólares al año por este servicio”, destacó Gothamist.

“Como dice Cardi B: ‘Puedo tener ambas cosas. No quiero tener que elegir’. Con el cuidado infantil universal, los neoyorquinos no tendrán que hacerlo”, afirmó sonriente el alcalde Mamdani, en un comunicado. “Durante demasiado tiempo, las familias se han visto obligadas a elegir entre un cuidado asequible y permanecer en la ciudad que aman. Ahora pueden tener ambas cosas: cuidado gratuito en la mejor ciudad del mundo”.

Por ahora sólo los padres residentes en los distritos escolares 6, 10, 18, 23 y 27 serán elegibles para presentar su solicitud. El programa se iniciará en esos vecindarios antes de expandirse en 2027. Los padres podrán solicitar una plaza entre el 2 y el 26 de junio, y recibirán la notificación sobre la asignación en el mes de agosto. Más información aquí.

Mientras tanto, los neoyorquinos pueden enviar sus jingles a través del portal nyc.gov/jingle hasta el 17 de abril.