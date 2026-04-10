El presupuesto basado en la alegría está de moda: consejos para alcanzar sus metas financieras

A medida que muchos hogares continúan vigilando de cerca sus presupuestos, el “presupuesto basado en la alegría” se ha convertido en una forma más positiva y realista de administrar el dinero. En lugar de centrarse únicamente en recortar gastos, este enfoque anima a las personas a gastar de manera intencional en aquello que más les importa.

El presupuesto basado en la felicidad ayuda a los consumidores a priorizar compras y experiencias que aportan un valor real y al mismo tiempo que reducen los gastos que no lo hacen. De acuerdo con datos de una encuesta reciente de Bank of America, el año pasado las categorías discrecionales de menor precio como las grandes tiendas, las tiendas de segunda mano y las tiendas de novedades, registraron un aumento en el gasto, mientras que los consumidores redujeron el gasto en servicios de mayor costo.

¿Necesita consejos para encontrar un equilibrio entre disfrutar la vida y seguir avanzando hacia sus metas financieras? Aquí tiene algunos consejos de presupuesto basado en la felicidad que pueden ayudarle:

Defina lo que le hace feliz: ajuste sus gastos y ahorros con lo que realmente agrega valor a su vida. Comience por revisar sus gastos anteriores ​​para identificar las categorías de gasto que “le hacen feliz”: experiencias, pasatiempos específicos o cenas con seres queridos. Luego, use el modelo para hacer un presupuesto 50/30/20: asigne el 50% de sus ingresos después de impuestos para cubrir necesidades como el alquiler, el 30% para gustos o deseos (incluyendo las categorías de gastos que “le hacen feliz”) y el 20% para el ahorro. Destine de forma consciente un 30% a lo que realmente le importe, le ayudará a encontrar un equilibrio entre los gastos que le hacen feliz a largo plazo y los ahorros.

Esté dispuesto a hacer sacrificios estratégicos: cultivar un bienestar financiero sólido a menudo implica hacer sacrificios con planificación. Bank of America reveló que un 86% de los consumidores está reduciendo los gastos discrecionales, y que la clave es adoptar una mentalidad de “ahorrar para algo” en vez de “privarse de algo”. Cocinar en casa con más frecuencia o ver contenido en streaming en lugar de gastar en salidas le permite ahorrar más y le orienta a realizar compras que se ajustan a sus valores.

Maximice sus gastos en felicidad con recompensas estratégicas: una vez que haya identificado sus categorías de gastos principales, elija una tarjeta de crédito que le recompense según sus gustos. Por ejemplo, Bank of America Customized Cash Rewards ofrece actualmente un 6% en reembolsos de dinero en efectivo durante el primer año después de abrir su cuenta (en comparación con un 3% previo) en una de las seis categorías de su elección cada mes. Esta tarjeta también le permite cambiar de categoría una vez al mes para ajustarse a sus gastos principales.

Automatice su fondo para emergencias: crear un fondo para emergencias puede ser abrumador. De hecho, un 32% de los estadounidenses lo considera el aspecto más difícil a la hora de gestionar su dinero. Simplifique el proceso configurando transferencias automáticas de cada cheque de pago de sueldo para acumular de tres a seis meses de gastos de manutención en un fondo específico. Una red de seguridad sólida reduce la ansiedad financiera y fortalece su bienestar financiero, dándole la confianza para gastar con gusto en lo que se ajusta a sus valores.

Prepárese con anticipación para la declaración de impuestos: obtenga tranquilidad financiera reuniendo la documentación fiscal con anticipación. Este año, hay un incentivo adicional: BofA Global Research estima que los reembolsos en 2026 podrían ser aproximadamente 65,000 millones de dólares más altos que en 2025, un aumento del 18%. Recopilar proactivamente los formularios W-2, 1099 y otros formularios necesarios ahora significa menos estrés en la primavera y mayor claridad en su situación financiera durante todo el año.

El bienestar financiero no significa renunciar a las cosas que le hagan feliz. Con una planificación cuidadosa y un gasto intencional, el presupuesto basado en la alegría puede ayudarle a mantenerse en el camino para alcanzar sus metas, sin dejar de hacer espacio para los momentos y experiencias que hacen que la vida tenga sentido.

Dalixa Fuchu es vicepresidenta sénior de Preferred Business, Bank of America en Nueva York.