La inflación en EE.UU. se dispara a 3.3% y golpea el bolsillo: esto es lo que más subió en marzo

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó este viernes 10 de abril que la inflación en Estados Unidos escaló a 3.3% en marzo de 2026, su nivel más alto desde abril de 2024, en un golpe directo al bolsillo de millones de familias en todo el país.

El reporte, con los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), detalla que los precios subieron 0.9% en el último mes, la mayor alza mensual en cuatro años. Para la comunidad hispana, una de las más afectadas en el país por el efecto de la inflación acumulada, los aranceles y el aumento de las tarifas de energía, esta nueva sacudida llega en un momento particularmente vulnerable para sus finanzas.

El dato que genera alarma: Inflación de 3.3% tras un mes de guerra

Hasta febrero de 2026, la inflación anual se había mantenido estable en 2.4%, según el reporte del BLS. Si bien esta cifra estaba por encima del objetivo de la Reserva Federal (Fed), todavía daba cierta señal de control. Sin embargo, estos datos fueron recopilados antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de ese mes.

La respuesta de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, disparó el precio del petróleo Brent a niveles que llegaron a tocar los 120 dólares por barril, casi 70% más que al inicio del conflicto.

Esto provocó alzas en insumos esenciales. El galón de gasolina en Estados Unidos cruzó el umbral de los $4 dólares, mientras el diésel cotizaba alrededor de $5.5 dólares y alcanzó niveles récord en una docena de estados.

Este factor impactó directamente los costos de los energéticos en el país: el índice de energía subió 10.9% en marzo, el mayor incremento mensual desde septiembre de 2005, y el precio de la gasolina se disparó 21.2% en un solo mes, el mayor salto mensual desde que se tiene registro en 1967.

Lo que realmente pesa en el carrito de la compra

Para los consumidores, este reporte significa que hay precios muy elevados en el supermercado, en productos y servicios concretos. Para el mes de febrero, antes del inicio de la guerra, el índice de alimentos subió 3.1% en los últimos 12 meses. La comida fuera del hogar (restaurantes y comida rápida) aumentó 3.9% en el año, mientras que los alimentos en casa subieron 2.4%.



Algunos productos golpearon más duro que otros. El café se encareció 18.4% en el último año. Las bebidas no alcohólicas subieron 5.6%. La lechuga escaló 15.3% y los tomates frescos 5.8%. En términos prácticos, “lo que antes costaba $25 dólares en el supermercado ahora ronda los $35 o $40 dólares, un incremento de hasta 60%”, indicó Christina Quesada, directora de Relaciones Corporativas del Banco de Alimentos de Los Ángeles, a la agencia EFE.



Por su parte, el informe ‘Estado de la Familia Latina 2026’ de la Hispanic Federation señala que los trabajadores han estado expuestos de forma desproporcionada a las industrias más golpeadas por los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, ya que las familias estadounidenses pagaron en promedio casi $1,200 dólares en aranceles entre febrero y noviembre de 2025.

La energía, el impacto más doloroso para la economía de las familias

El aumento de la energía es el aspecto que presiona más el presupuesto de las familias, principalmente en las que tienen bajos ingresos. En este sentido, la Hispanic Federation documentó que los aumentos en las tarifas eléctricas están golpeando directamente en las zonas con mayor concentración latina del país:

El Paso Electric (Texas): alza del 23.23%

alza del 23.23% Con Edison (Nueva York): incremento del 13.4%

incremento del 13.4% Southern California Edison: aumento del 9.1%

Mientras que en estados con importantes comunidades latinas como Florida (+9.1%), Illinois (+15.2%) y Nueva York (+11.4%), el costo energético anual ya había escalado antes del impacto de la guerra en Irán: el gas canalizado había subido 10.8% en el año previo y la electricidad, 7%, según los mismos datos.



El informe también advierte que los hogares más pobres verán empeorar su situación por cambios en el cálculo de los beneficios de asistencia energética a los que tienen acceso. Ahora, podrían clasificarse como “ingresos” y hacer que algunas familias pierdan acceso a ayuda alimentaria.

La brecha de riqueza: un impacto mayor para quienes menos tienen

Cualquier alza en la inflación golpea más fuerte a los sectores que tienen menos margen en sus finanzas. De acuerdo con la organización civil Americanos por la Equidad Fiscal (ATF), la riqueza de la comunidad latina como proporción de la riqueza nacional cayó más de 20% entre 2016 y 2025, de acuerdo con datos de la Reserva Federal.



El efecto ha sido dramático: en el tercer trimestre de 2016, los hogares latinos aportaban el 2.9% de la riqueza nacional. Para el tercer trimestre de 2025, esa cifra bajó a 2.3%. Si esa participación se hubiera mantenido estable, “las familias latinas serían hoy aproximadamente un billón de dólares más ricas”, establece el análisis.

En cambio, la riqueza promedio de un hogar blanco creció un 34% entre 2016 y 2025, ajustada a la inflación, mientras que la de un hogar latino aumentó apenas un 12% en el mismo período.

“La disminución de la participación de las familias latinas en la riqueza nacional es una señal clara de que el sistema económico actual beneficia de manera desproporcionada a los más ricos”, sostuvo David Kass, director ejecutivo de ATF.

Aranceles e inflación: el efecto que anticipaban los analistas

Desde principios de 2025, economistas advertían que los aranceles masivos promovidos por la administración Trump terminarían trasladándose al consumidor. El Centro de Política Fiscal estimó que el arancel efectivo promedio sobre las importaciones estadounidenses rondaría el 17%, con potencial de superar el 20%.



Por su parte, la Reserva Federal elevó en marzo su previsión de inflación al 2.7% para este año, tres décimas más que sus cálculos de diciembre. Su presidente, Jerome Powell, indicó que este ajuste se debe principalmente al efecto de los aranceles. Antes de la guerra con Irán, ya se anticipaba un encarecimiento progresivo; el conflicto en Medio Oriente solo aceleró una tendencia que ya estaba en marcha.



Finalmente, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, subió apenas 0.2% mensual en marzo de 2026. Este dato confirma que el impulso principal en el incremento de los precios se debe precisamente a los energéticos y no a una demanda interna desbordada.



Esto complica la respuesta de la Fed en su próxima reunión y, en vez de reducir las tasas, en lugar de la reducción de tasas que ha exigido públicamente el presidente Trump, es más probable que suba sus tasas para contener la inflación, impactando el empleo y el crédito, sectores donde la comunidad hispana también es especialmente vulnerable.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de la inflación en la economía de las familias hispanas

¿Por qué subió tanto la inflación en marzo de 2026?

Por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz. Esto disparó los precios del combustible y la gasolina subió 21.2% en un solo mes.



¿Qué productos se encarecieron más para las familias?

La energía encabeza el aumento con 10.9% mensual. El café subió 18.4%, la lechuga 15.3%, la comida fuera del hogar 3.9% y los servicios hospitalarios 7.1%.



¿La Reserva Federal va a subir las tasas de interés?

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, afirmó que los bancos centrales “deben estar preparados para aumentar el precio del dinero si la inflación sigue creciendo”.



¿Cuánto más pagarán las familias hispanas por los aranceles?

Según la Hispanic Federation, las familias estadounidenses ya pagaron cerca de 1,200 dólares en aranceles entre febrero y noviembre de 2025.



¿Qué puede hacer una familia hispana para proteger su economía?

Reducir el consumo de gasolina, acceder a programas de asistencia energética, asistir a bancos de alimentos comunitarios y verificar elegibilidad para programas como SNAP y otras prestaciones federales.

Conclusión

La inflación de marzo de 2026 refleja múltiples presiones que llevan meses acumulándose. Los aranceles, la devaluación del poder adquisitivo, el alza en los energéticos y ahora el impacto de una guerra en Oriente Medio provocaron una tormenta que amenaza con revertir años de avance económico para las familias hispanas.



Si el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga, los analistas advierten que los precios seguirán subiendo antes de estabilizarse. La pregunta no es si la comunidad hispana sentirá este golpe sino qué medidas podrán amortiguar el impacto antes de que sea demasiado tarde.



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